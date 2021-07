Hace 25 años: Pacto en el Ayuntamiento de Ferrol y vertidos al río Sardina

El periódico del 19 de julio de 1996 abría su edición con el pleno del pacto en el Ayuntamiento de Ferrol y los vertidos al río Sardina.





El alcalde "toma conciencia" y convoca el pleno la próxima semana

El portavoz de Independientes por Ferrol, Juan Fernández, se mostró ayer satisfecho de la reacción del grupo "popular" a sus manifestaciones sobre la necesidd de convocar el pleno de reordenación del organigrama municipal antes del 24 de julio, ya que esta sesión será fijada para el próximo lunes o los días siguientes. Como se recordará, el edil había apuntado que si no se celebraba el pleno antes de esta fecha sería inútil debatir los presupuestos del 96, toda vez que, por cuestiones de tramitación, no sería posible que entrasen en vigor en este año.









Los socorristas de la Cruz Roja se niegan a utilizar las sillas de vigilancia en las playas

El concejal delegado de Playas, Manuel Molíns, se mostró "molesto" --tras una visita a tres playas del término municipal-- con la actitud de los socorristas de la Cruz Roja, que se niegan a utilizar las sillas elevadas colocadas como innovación este año alegando que no resultan últiles y que "cobran poco" por realizar la vigilancia desde ellas. El edil indicó que este material se utiliza en todo el mundo con excelentes resultados y que no entiende por qué en Ferrol no puede funcionar.









Pablo Prieto dice "sí" al Parrulo

Contra todo pronóstico y contra todo lo que se pensaba y afirmaba en un principio, la vuelta del técnico ferrolano Pablo Prieto al Parrulo Indunor es un hecho, aunque la junta directiva que preside Julio Martínez no quiera reconocerlo hasta los primeros días de la semana próxima, en la que se celebrará una rueda de prensa para dar a conocer el nombre del nuevo técnico del equipo para luchar por el cambio de categoría en la División de Plata la próxima temporada.









La comisión de Urbanismo paraliza los vertidos en el río de la Sardina

La comisión de Urbanismo acordó ayer paralizar los vertidos que se realizan al río de la Sardina desde fosas sépticas de varias viviendas situadas en la zona de Pazos e incluso desde las propias instalaciones del Club de Campo. El BNG se había interesado por este tema y ayer se presentó un informe técnico que recoge, efectivamente, la existencia de estos residuos.