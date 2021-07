El Bloque fija una estrategia conjunta en los concellos afectados por los parques eólicos

El BNG fija una estrategia común a nivel comarcal en aquellos municipios afectados por la instalación de parques eólicos. La determinación se adoptó en una reunión celebrada el pasado martes y a la que acudieron representantes de los diferentes concellos. Se decidió que se promuevan acuerdos para que los ayuntamientos de la zona pongan los medios para tramitar las alegaciones de colectivos y particulares ante la afectación de los parques en el territorio y en las propiedades de particulares; ademáis de demandar de la Xunta la emisión del correspondiente informe de impacto ambiental que, a la vista de las evidencias en la afectación al territorio y particulares, rechace la instalación de los parques.



“A previsión de ubicación de parques eólicos na comarca de Ferrolterra non se está a levar a cabo tendo en conta as necesidades do pais, os intereses das comunidades locais, a protección do territorio eo medio e a compatibilidade con actividades socioeconómicas propias da contorna”, aseguran desde el BNG que señala que prevalecen los intereses de grandes grupos económicos “que teñen unha visión puramente depredadora e extractivista dos recursos, do mesmo xeito que ocorre con outros sectores estratéxicos como o forestal ou o mineiro”.



En la reunión, los responsables nacionalistas también acordaron participar activamente en las movilizaciones de rechazo que se están registrando en los diferentes municipios en contra de este “expolio eólico”; y en la defensa de un modelo eólico gallego, justo, sotenible y participativo.