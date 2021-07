El Ferrol Beer Festival permitirá degustar desde mañana unas 70 variedades de cerveza artesana

Con un formato reducido debido a la situación sanitaria pero con todo el buen sabor de la cerveza artesana regresa a la Praza da Constitución, en el Cantón, el Ferrol Beer Festival, que llega así a su cuarta edición. La cita, organizada por la Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns y la fábrica local La Ferrolana, se desarrollará desde mañana –empezará por la tarde– hasta el domingo con el objetivo de dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida “cada vez más instaurada en España”, destacan desde la organización.



Un total de nueve marcas –las gallegas Nós y Atlántica, ambas de Vigo; Castreña, de O Bierzo; Bubela, de Lugo; The One, de Sanxenxo; Ale Ale, de Uxes, de (A Coruña) además de la anfitriona, La Ferrolana, y las procedentes de Madrid (Go) y Toledo (La Sagra)– pondrán más de setenta variedades a disposición del público.



La bebida se podrá maridar además con la gastronomía presente en los foodtrucks participantes, entre cuyos menús habrá parrillada, salchichas alemanas, hamburguesas, tex mex o crepes.





Protocolo





A pesar de que la pandemia ha limitado mucho este año la programación de actividades paralelas que en otras ediciones acompañaban al festival, sí se contará con un espacio de juegos de madera para todas las edades y música ambiente.



Desde la organización informan además que contarán con un protocolo anti covid que reúne todas las medidas necesarias, como el control de temperatura a la entrada del recinto, gel desinfectante, entradas y salidas separadas, distancia entre mesas y desinfección de las mismas o aforo limitado, entre otras.