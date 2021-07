“Monfero di non” lleva sus demandas el jueves a la Delegación del Gobierno

La plataforma vecinal “Monfero di non” contra la construcción del parque eólico Pena do Corvo en el municipio convoca para mañana jueves ante la sede de la Delegación el Gobierno en A Coruña una concentración para mostrar su rechazo a la construcción de estos proyectos “macroeólicos que asolan Galicia”. Solicitarán también una reunión con el delegado del Gobierno, José Miñones, para exponerle sus reivindicacioines ya que lamentan que hasta el momento “ningún representante do Goberno, de quen depende este proxecto por ter unha potencia superior aos 50 megawatios, se puxera en contacto con eles”. También lo interpelarán sobre los motivos que han llevado al Gobierno central a aceptar a trámite “proxectos que están fóra da Área de Desenvolvemento Eólico de Galicia e que ademais contan co informe negativo da Xunta”.



La plataforma “Monfero di non” contabilizó más de 1.700 alegaciones presentados de manera presencial al proyecto y estima que vía online, a través del registro digital, se presentaron otras tantas. Además recogieron 1.500 firmas de adhesión a la plataforma.



A este respecto, los vecinos se quejan de la falta de herramientas que la administración ha puesto a su alcance para hacer valer sus derechos. Se refieren a las dificultades encontradas para poder presentar las alegaciones y la escasa capacidad del Concello de Monfero para registralas. “Trala presión veciñal o equipo de goberno reforzou o servizo de rexistro para dar cabida á demanda veciñal, polo que se puideron rexistrar 60 diarias. Aínda así, isto resultou insuficiente, polo que a maioría dos veciños tiveron que desprazarse a outros concellos e aos rexistros doutras administracións ante a imposibilidade de facelo no propio municipio”, aseguran.