Vecinos de As Somozas reclaman el apoyo del Concello contra la mina de As Viñas

Medio centenar de vecinos la parroquia de Recemel, en As Somozas, se concentraron ayer a las puertas del Concello para reclamar la paralización inmediata de la actividad minera en la canteras de As Viñas por los perjuicios sociales y medioambientales que está acarreado y solicitar la intermediación del gobierno local.



“Pedimos al Concello que se posicione y que nos facilite documentación al respecto”, explicaba ayer uno de los afectados. Aseguran que la explotación minera de As Viñas cuenta con permisos, licencias y estudio ambiental del año 1996 –no llegó a tener nunca actividad hasta el momento– y consideran que, “desde entonces la normativa es cada vez más estricta por lo que nos parece prácticamente imposible que a día de hoy esa actividad esté regulada”, aseguran



Se quejan del trasiego de vehículos de gran tonelaje y la repercusión que esto tiene sobre la seguridad vial de la zona y el estado de las pistas municipales – “ahí el Concello sí que podría regularlo de alguna manera”, reivindican– así como las repercusiones que los movimientos de tierras están teniendo sobre el cauce del Río Grande, el principal afluente del Xuvia.



“El alcalde se comprometió a darnos esta misma semana la documentación que les solicitamos”, señalaron, “esperamos que no sean solo promesas”.