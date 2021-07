El Campus Industrial muestra su potencial a universidades europeas

La internacionalización constituye, desde hace ya tiempo, una de las principales líneas de acción para la Universidade da Coruña con el fin de captar nuevo alumnado, promover la colaboración entre instituciones y proyectar el potencial de la institución más allá de nuestras fronteras.



En este contexto se enmarca el programa Erasmus Staff Week organizado cada verano por la UDC con el fin de mostrar su oferta y servicios a personal no académico de diferentes universidades europeas. A la actividad, centralizada habitualmente en A Coruña, se ha sumado este año, por primera vez, un programa con epicentro en el Campus Industrial de Ferrol tras haberse convertido en el primero acreditado del Sistema Universitario Español y el primero especializado en la industria naval de Galicia.



La vicerrectora del campus ferrolano, María Jesús Movilla, destacó ayer la importancia del evento organizado desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UDC para mostrar a los visitantes los laboratorios, grupos de investigación y el trabajo que se lleva a cabo en un campus de especialización como el ferrolano.



Movilla recibió ayer en el salón de actos de Esteiro, junto a la adjunta de Proyección Internacional e Política Lingüística de la UDC, Begoña Crespo, a los once participantes en esta primera edición del encuentro en la ciudad naval. Se trata de personal no académico procedente de universidades de ocho países europeos: Argelia, Bulgaria, República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Rumanía y Esolvenia.





Agenda





El acto de bienvenida abrió la agenda de un programa que, en su primera jornada, continuó con la celebración de un curso básico de español para, ya por la tarde, recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad.



Hoy será el turno para el intercambio de experiencias entre los asistentes, que podrán además conocer de primera mano algunos de los proyectos en los que trabaja el personal investigador del campus.



Mañana se desplazarán al Campus da Coruña y el jueves tendrán oportunidad de conocer las instalaciones de Navantia y las playas de la comarca de Ferrolterra. El evento concluirá el viernes, jornada en la que visitarán algunos de los laboratorios del campus.



El I Erasmus Ferrol Staff Week, enmarcado dentro del programa Erasmus Mobility Staff Training (STT), pretende identificar oportunidades de colaboración y cooperación entre instituciones, “atraer a estudantes estranxeiros e contribuír ao posicionamento, diferenciación e internacionalización do Campus Industrial de Ferrol así como pór en valor a comarca de Ferrolterra como destino turístico”, destacan desde el propio Campus Industrial.