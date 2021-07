Ferrol será el próximo año la sede de la feria turística del Eixo Atlántico, Expocidades

Cada año, las localidades y diputaciones que integran el Eixo Atlántico muestran en una feria su potencial turístico. El año 2022 será Ferrol quien actúe de anfitriona de esta celebración, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de marzo y que tendrá el Cantón de Molíns como escenario de celebración.



En la Feira Turística “Expocidades”, que busca promover el turismo de proximidad entre las aproximadamente 40 localidades y diputaciones gallegas y portuguesas que integran el ente supramunicipal, se pretende dar a conocer estas ciudades en su mercado más inmediato, del mismo modo que, como explicó la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, “potenciar a relación entre produtores turísticos e os propios operadores e axencias de viaxes do territorio”.



Las localidades de Lugo, Pontevedra, Viana do Castelo, Vila Real y Braga han ido las últimas anfitrionas de esta feria, que en 2021 no se celebró, y dejan el testigo a la ciudad naval para retomar el evento el próximo año.



La concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez Montero, fue la encargada de presentar de modo telemático al resto de integrantes del Eixo la candidatura de Ferrol, que fue aprobada.



En el Cantón se instalarán casetas que acogerán información y productos turísticos de cada ciudad participante y ya se encuentra abierto el plazo para que se inscriban las localidades y diputaciones interesadas en participar.



Además, con la celebración de las Pepitas 2022. Ferrol, como ciudad anfitriona, desarrollará un programa complementario de actividades con el fin de promover especialmente el Camino Inglés o el Ferrol Ilustrado, entre otros recursos locales.