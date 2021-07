¿Cuentos reales?

Se lo cuento amigo lector, como me lo cuentan: al Emérito le gustan las rubias. Y tuvo ocho novias destacando la acrtiz Bárbara Rey, Coria y Marta Gayas y la peruana Gladys, que fue miss mundo. En la lista –que circula por internet– también figura una novia de James Dean. Según las estadísticas, supera de largo a don Juan Tenorio. Y ahora, dice uno de la peña mientras pierde peso en la sauna, se entiende lo de las comisiones. Tanta novia cuesta y eso que nosotros le pagamos a toda la familia.





Dice nuestra alcaldesa que “arregló” el problema de los policías locales (atendió a sus peticiones) pero hay un problema mayor ¿Realmente tenemos guardias en la ciudad, cuidando que se respeten las normas de tráfico, en patrullas de barrio para garantizar la seguridad? Realmente no.





Alto riesgo en la propagación del maldito virus. Ahora se ceba entre los jóvenes y los botellones. Que uno recuerde lo botellones están prohibidos desde antes del covid y ah´´i, realmente, es donde tenía que estar los guardias. Y es que este periódico comentaba ayer que la incidencia supera el escenario de riesgo extremo. Y, realmente los padres en particular y los adultos que los rodean no pueden hacer nada?

Hasta anteayer el número de mujeres víctimas de la violencia machista superaba las dos docenas en lo que va de año. ¿Realmente se puede aguantar? ¿Podemos aguantar a los partidos que minimizan el problema o, simplemente lo niegan?





Aumentan en Europa los partidos fascistas que se financian y expanden en ámbitos nada marginales. Se les llama extrema derecha cuando es un fascismo duro y puro. Alerta pues, ante esta realidad.





¿Realmente hacen falta más pruebas para confirmar que el PP lleva años engordando su caja B a cambio de facilitar pingues negocios a los donantes que pagan y bien esos favores. De nuevo Villarejo insiste que desde la cúpula del partido conocían –y se benefician con sobresueldos– al detalle lo que pasaba en Génova? Atención a una declaración do noso presidente: preguntado en la radio si nunca había hablado con Rajoy sobre la corrupción en el PP, respondió: pues ahora que me lo pregunta, no Nunca hablamos de eso ¿?





¿Hay tanto negocio en los proyectos eólicos como para poner en pie de guerra marineros y agricultores? ¿No hay estudios? ¿Se conoce alguna ordenanza sobre el particular?