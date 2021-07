Vecinos de San Valentín se concentran contra el cierre de la oficina de Abanca

Mas de medio centenar de personas se concentraron ayer en la plaza 10 de Marzo de San Valentín, en Fene, para mostrar su rechazo al cierre de la sucursal bancaria de Abanca en el barrio durante los meses de julio y agosto. Un cierre que, según las sospechas de la coordinadora vecinal integrada por habitantes y entidades de la zona, podría acarrear el cierre definitivo de la oficina en septiembre, tal y como la entidad bancaria viene haciendo en los últimos tiempos en distintos puntos del la comarca.





Durante el encuentro también se expusieron diferentes medidas de presión a emprender. La primera de ellas este mismo jueves día 8, para cuando se convoca una nueva concentración a las diez de la mañana. Desde allí la comitiva pondrá rumbo a la sucursal de Abanca donde prevén formar una gran cola “para facer ingresos de 1 euros nas nosas contas ou solicitar información sobre seguros, que é o único que atenden agora”.





“Eles baséanse en que se pode funcionar a través do caixeiro”, comenta el portavoz de la coordinadora Juan Miraz al tiempo que advierte de que “se non facemos nada, en setembro non abren”. Una sospecha que avalan los hechos acontecidos recientemente en Cerdido, donde Abanca cerró su única sucursal. “En Cerdido son 1.000 habitantes e Abanca tiña 700 contas, o 70% da poboación. Pecháronlles a oficina e deixáronlles un caixeiro. Agora teñen que achegarse ás Somozas ou a Moeche”, señalan.





La coordindora demanda también el apoyo del Concello cuyos representantes se comprometieron a mediar con Abanca.