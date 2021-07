Buen comienzo para Ares

Sumar cinco puntos y escapar de la primera tanda de cara a la segunda jornada de la Bandeira Cidade da Coruña, que se disputa este mediodía en la bahía del Orzán, es el botín que la trainera del Club de Remo Ares sacó del estreno de la Eusko Label Liga, la máxima categoría nacional de la modalidad. La octava posición que obtuvo la “Santa Olalla” en la primera cita puntuable de esta competición confirma que este año no solo pretende eludir las dos últimas plazas –las que acarrean peligro de descenso–, sino que pretende meterse en la zona media de la tabla para consolidarse en el torneo.



No se arrugó la tripulación de Ares por quedar encuadrado en una tanda, la segunda, en la que se enfrentaba a rivales de un teórico superior nivel al suyo como Santurtzi Transportes y Grúas Aguado u Orio Orialki. De hecho, aunque en el primer largo perdió algo de distancia con ambas, en el segundo se emparejó a esta última trainera en por la segunda plaza de la serie, además de ir sacando paulatinamente más ventaja a la embarcación de Lekittarra Elecnor, un adversario que parece de “su” liga.



Con un viento que fue a más con el transcurso de la regata, fue en el último largo cuando la tripulación de Ferrolterra pagó el esfuerzo que había hecho y empezó a perder distancia con la trainera de Orio Orialki. Sin embargo, la “Santa Olalla” no tuvo problemas para mantener la tercera plaza de la tanda y, además, cruzó la meta con un tiempo mejor al que había hecho Bermeo Urdaibai Avia en la manga inicial, lo que le garantizaba el hecho de dejar por detrás a, al menos, dos rivales en la tabla clasificatoria.









Esfuerzo





La última manga de la competición herculina, sin embargo, le trajo buenas noticias a la escuadra aresana, que vio que en ella las traineras de Zarautz Gesalaga-Okelan y Tirán Pereira completaban el recorrido con tiempos superiores al que había marcado en su manga. Eso le hizo eludir las cuatro últimas plazas y conseguir una octava posición que responde a sus expectativas para el arranque del campeonato liguero celebrado en A Coruña.



Este resultado permite a la embarcación aresana encontrar un refuerzo al trabajo realizado a lo largo de la temporada, con la intención de consolidar su puesto entre la elite de las traineras.