El alumnado gitano rompe barreras en el ámbito educativo y profesional

Reside en Caranza, tiene 20 años, y como muchos jóvenes está estos días a la espera de que se publiquen las notas de corte de las Universidades para saber si podrá estudiar aquello que desea. En su caso, es Educación Primaria en A Coruña y, como segunda opción Educación Social. La decisión no es arbitraria y la vocación es más que evidente, no en vano Sergio sabe mucho de luchar por lo que le interesa.



Será el primer alumno gitano universitario apoyado por la Federación de Secretariado Gitano de Ferrol y participante en el programa Promociona +, que esta entidad lleva a cabo con el apoyo del área de Benestar Social del Concello.



Sergio valora la labor de la Fundación que conoció hace ya unos cuatro años, antes de estudiar Bachillerato. Su asesoramiento fue clave para conocer los recursos o las becas con las que podía contar. Quizá por eso, tiene las ideas mucho más claras que otros jóvenes recién salidos del instituto.



Cuando acabó segundo de Bachillerato se quedó a dos décimas de entrar en la carrera que deseaba, por lo que se matriculó en el grado superior de Educación Infantil. “Fue genial, una experiencia estupenda”, explica, y ahora le permitirá llegar a la Universidad para completar su formación, que siempre vinculó con este ámbito. “Lo tengo muy claro, mi mundo es la infancia y cuantos más campos abarque, mejor, ya sea la animación, la enseñanza...”. Prueba de su constancia e interés es que esta misma semana se estrenó trabajando en los campamentos municipales, en Covas.



Sergio será el primer universitario de su familia, pero ésta siempre apoyó la formación de sus hijos –“mi hermana hizo ESO, mi prima un ciclo medio de comercio y trabajó en Inditex...”, explica–. Aunque reconoce que lo importante no es conseguir un título, sí lo es para su colectivo el “demostrar que no hay barreras y que tenemos ganas de integrarnos en la sociedad, por eso hay que acabar con los estereotipos, que los gitanos se llegan a creer”.



Ejemplo de que todo está cambiando es el interés que Sergio dice que tienen ahora los jóvenes gitanos. “Ha cambiado la mentalidad de mi generación y todos queremos ser algo en la vida, tener un trabajo, pero sobre todo aprender”.



Sergio no es el único que ha sabido aprovechar el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano y el programa Promociona. Como él, Adrián Romero, Andrea Borja y Silvana Jiménez han formado parte de este programa y tienen mucho futuro por delante.



Adrián ha concluido ya el Ciclo Medio de Carpintería y Mueble con buenos resultados y, tras la formación en un centro de trabajo, ha conseguido empleo en la empresa en la que realizó las prácticas. Andrea Borja, vecina de Recimil se graduó el año pasado y ha continuado sus estudios en junio de 2020, en el ciclo medio de Actividades Comerciales. Una vez concluido el primer año continuará en septiembre el 2º curso de esta formación.



Silvana ha optado por el Bachillerato y tras haber acabado primero este año con buenas calificaciones, empezará el próximo septiembre segundo de BAC con intención de acceder a la Universidad, como Sergio.



Los problemas y obstáculos quedan atrás, ahora se han convertido ya en referentes.