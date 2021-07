Manzanara: “Yendo poco a poco lograremos lo que nos fijemos”

El fichaje de Fran Manzanara eleva a 16 el número de futbolistas –todos de categoría sénior– que tiene la plantilla del Racing para esta temporada. El centrocampista manchego –paisano del lateral izquierdo Candelas, otro de los que ha incorporado el club ferrolano– ficha por dos temporadas, procedente del Numancia y dispuesto a devolver la confianza puesta en él. “Estoy muy agradecido por el hecho de que un club histórico como el Racing se haya fijado en mí”, dijo.





Estoy muy agradecido de que un club histórico se haya interesado por mí







Manzanara, formado en las categorías inferiores del Valencia y que también estuvo en los filiales de Atlético de Madrid y Levante –con el cuadro granota llegó a debutar en Primera–, además de jugar en Segunda en la Ponferradina –etapa de la que conoce a Jon García y al portero Gianfranco Gazzaniga–, llega al Racing dispuesto a aportar trabajo. “Me considero un jugador bastante táctico, tanto de mediocentro como de central, que son las posiciones en las que me más he jugado”, dijo el jugador al respecto. .









Objetivos





El futbolista manchego, partiendo de la base de que “siempre es piensa en estar lo más arriba posible”, se mostró precavido a la hora de hablar de los objetivos del Racing para esta temporada. De hecho, por lo que apuesta es por “ir partido a partido, porque yendo despacio, poco a poco, iremos consiguiendo todas las cosas que nos propongamos”.





Me considero un futbolista bastante táctico, así que espera aportar mi trabajo donde sea



Es lo que espera que el Racing demuestre en un campeonato liguero que prevé muy igualado por el nivel de los rivales a los que se enfrentará. En este sentido, Manzanara concede que “el nivel del equipo dentro del grupo lo irá marcando la temporada”. De ahí que insista en que “nosotros tenemos que ir despacio, planteándonos objetivos a corto plazo y ya veremos qué viene al final de la temporada”.



La llegada de Fran Manzanara puebla un centro del campo para que el Racing ya tiene a Álex López y Kevin Presa.