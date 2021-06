As Pontes clama por una transición energética a escasas horas de que expire la garantía de empleo

No fue una concentración fácil la de ayer, en As Pontes. Los ánimos ya eran otros, porque la incertidumbre de días pasados ha dado paso a un golpe de realidad, una realidad marcada por la falta de respuestas por parte de las administraciones y ante el fin del plazo para el mantenimiento del empleo ofrecido por Endesa y que éstas “no hayan cumplido su palabra y se hayan dedicado a culparse unas a otras de la situación”, aseguraron las organizaciones sindicales CIG, UGT y CC.OO.



Alberte Amado, responsable de la Federación de Industria de la CIG en As Pontes, encabezó una manifestación en la que tomaron parte varios cientos de personas. Amado recordó que a partir de hoy las empresas anuncian despidos o traslados. “Pero o peche da térmica non se vai efectivizar este xoves, polo que pedimos a Endesa que prolongue os acordos de mantemento do emprego durante o tempo que dure a tramitación do cese de actividade”, manifestó. Amado también recordó que las alegaciones sobre impacto ambiental presentadas por Xunta y Concello impiden que se inicie el proceso de predesmantelamiento, “polo que esiximos que non sexa un procedemento administrativo o que hipoteque o futuro dos traballadores”. También lamentó que la única garantía ofrecida hasta ahora “é que a transición a paguen os traballadores con de-semprego”.



Con respecto a nuevos proyectos industriales para la zona, como el anunciado en las últimas horas por Reganosa, “Alberte recuerda que todos están supeditados a fondos europeos”, con lo que no hay garantía alguna.



Los sindicatos instan a intensificar las movilizaciones y la presión social en las próximas jornadas.





Delegación del Gobierno





Por su parte, el delegado del Gobierno en A Coruña, José Quiñones, preguntado por el futuro delas auxiliares apeló de nuevo a la existencia de una convocatoria abierta a todas las empresas para presentar proyectos y que está pendiente de firma por parte de la Xunta: “Reiteramos á administración autonómica que asine o protocolo que vai marcar proxectos viables para As Pontes”, dijo.