Los comités de empresa de Navantia elevan al congreso la urgencia de un dique seco para la ría

Los comités de empresa de Navantia en Ferrol y Fene acaban de elevar al Congreso de los Diputados la urgencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez concrete las inversiones previstas y comprometidas por su ejecutivo para habilitar un dique seco. Una infraestructura que se necesita “con urxencia para asegurar o emprego así como a súa competitividade global”, apuntan los representantes de los trabajadores.



Como se recordará, el pasado jueves los delegados sindicales hicieron lo propio en el Concello de Ferrol, donde presentaron una moción logrando el respaldo unánime de todos los grupos políticos. Ahora acaban de hacer lo mismo en la Cámara Baja para reclamar el dique a través del grupo confederal de Unidas Podemos-Galicia, explican los delegados.





Transformación integral





En el escrito en cuestión, con fecha de registro del 29 de junio, el diputado gallego Antón Gómez Reino, instó al Ministerio de Hacienda, del que dependen SEPI y Navantia, a que se pronuncien a la menor brevedad y “con total claridade”, si contemplan o no “a transformación integral do estaleiro de Ferrol coa dotación dun dique cuberto de construción civil e militar”. Gómez también señaló que “é fundamental apostar pola transformación integral para un futuro competitivo dos estaleiros de Ferrol”. Además, en su intervención añadió que “debemos impulsar o sector naval público en Galicia e iso pasa por consolidar o centro de Ferrol como un estaleiro forte que poida competir no mercado internacional”.



También se demandó al Gobierno de Sánchez que se fije un calendario de fechas e inversiones para acometer esta infraestructura en el plazo más corto posible, así como la definición estratégica de las inversiones y plazos para las áreas de Carenas y Turbinas. Los Presupuestos Generales del Estado incluyen una dotación de 35 millones de euros para 2021 a cargo de la SEPI, destinado al taller de fabricación de subbloques de Ferrol, con un añadido previsto para 2022 de 54,7 millones más. “As inversións totais previstas para 2021 por parte da SEPI ascenden a 55,2 millóns, cunha previsión de 62,9 millóns para o 2022”, explican los representantes de los trabajadores.



No obstante, aseguran desde los comités de las factorías de la rí que, “pese a estes compromisos no papel”, están preocupados por “a falta de carga de traballo e a incerteza sobre as actuacións concretas a desenvolver”.



Por ello instan a administraciones responsables “a definir sin dilación as solucións concretas como xa deberan ter feito desde que hai un lustro se determinou a importancia estratéxica do dique para o futuro do naval público galego”, sostienen los comités.