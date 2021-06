La Diputación promociona el Camino Inglés en el Water Fest de la ciudad de Reading

Las instituciones y entidades vinculadas con la promoción del Camino Inglés continúan desarrollando una intensa labor de proselitismo en eventos de distinto ámbito para seguir impulsando esta ruta xacobea que en Galicia comienza en Ferrol.





Esta semana, la Diputación y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés participaron, con la Confraternity of Saint James –que es la entidad que publicita los Caminos de Santiago en Reino Unido–, en la Water Fest de Reading, el festival más importante de una ciudad que este año conmemora el 900 aniversario de la fundación de su abadía.





El diputado Antonio Leira explicó que la presencia de la Diputación es fruto de las acciones de promoción en territorio británico. Celebró, así, que en Inglaterra haya cada vez “un maior coñecemento e interese por este destino”.





Lugar de culto

La participación de Diputación y Asociación de Concellos do Camiño Inglés consistió en la instalación de un expositor al lado de las ruinas de la que fue, explican fuentes de la institución provincial, “unha das abadías máis importantes de Europa e a conexión entre a ruta que une Reading co porto de Southampton e a súa continuación ata Santiago de Compostela a través do Camiño Inglés”. El interés de Diputación y Asociación en este evento se justifica también en el hecho de que Reading fue durante la Edad Media “centro de culto a Santiago”, y era en su abadía donde estaba depositada una de las reliquias “máis importantes de Occidente, a man de Santiago”. Por ello, centenares de peregrinos británicos acudían a esta localidad para continuar su viaje a Compostela.





Entre los 4.000 participantes en el Water Fest –el aforo se estableció en función de las restricciones sanitarias– estuvieron el alcalde de la urbe, David Stevens, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Karen Rowland, que con su visita al expositor “confirmaron o seu apoio á colaboración para revitalizar a conexión xacobea entre Reading e a provincia”, aseguró Leira.