Hace 25 años: El Racing se queda en Segunda B y hogueras de San Juan

El periódico del 24 de junio de 1996 abría su edición con las hogueras y sardinas de la noche de San Juan y la privatización de empresas como Astano, Bazán y Santa Bárbara.









El mágico fuego de la noche de San Juan volvió a "arrasar" Galicia

El fuego volvió a ser el protagonista de la noche más corta del año. Las hogueras de San Juan celebraron la pasada madrugada la llegada del solsticio de verano, noche de meigas en la que, como manda la tradición, todos los rituales mágicos consiguen su propósito. Las hogueras, el vino y las sardinas fueron los auténticos protagonistas en las celebraciones. En Ferrol, la madrugada se vivió en muy diversos escenarios. Desde las tradicionales hogueras que los niños de cada barrio se afanan en construir durante días hasta una "fogueira solidaria" por la libertad de los presos independentistas organizada ante el recinto de la cárcel de Caranza. Especialmente solicitadas fueron las sardinas, de las que llegaron a venderse en Ferrol más de 2.000 kilos este fin de semana a precios que rebasaron en ocasiones las mil pesetas.









Astano, Bazán y Santa Bárbara no se privatizarán en esta legislatura

La primera fase del plan de privatizaciones que el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Congreso de Ministros apenas afectará a las empresas gallegas. Según anunció ayer el ministro de Industria, Josep Piqué, en esta primera etapa el Estado se desprenderá de las participaciones que todavía conserva en Repsol, Gas Natural y Argentaria. De las empresas públicas con mayor peso en el sector industrial gallego, la primera que pasaría a manos privadas sería Endesa. Sin embargo, a tenor de lo declarado por el ministro, esta privatización se produciría ya en una segunda fase del plan global. Por otra parte, Astano, Bazán o Santa Bárbara no verán modificada su situación por el momento.





Galicia dispondrá de un cuerpo propio de Policía autonómica

Galicia dispondrá en un futuro de un modelo de Policía autonómica, según la hipótesis en la que trabaja la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de la Xunta, que dirige Xesús Palmou. Desde el departamento se considera que el modelo actual, de unidad adscrita a la Policía Nacional, debe evolucionar, pero no igual al del País Vasco o Cataluña.













El Racing, una temporada más en Segunda División B

El Racing de Ferrol dio por finalizada ayer su andadura en la fase de ascenso a Segunda División B porque tras su derrota ante el Levante (2-0) es el cuadro valenciano el que consiguió el ascenso a la división de plata del fútbol nacional. Juanito desperdició la más clara ocasión y la entrega no tuvo premio. El presidente, Isidro Silveira, trabaja ya para confeccionar la plantilla de la próxima temporada toda vez que es definitivo que el club permanecerá en Segunda División B un año más.





Dos historiadores británicos aseguran que el cinturón de castidad no existió nunca

El cinturón de castidad, el artilugio supuestamente empleado por los cruzados medievales para proteger el honor de sus esposas, no es más que un mito y no existió en la realidad, según los historiadores británicos. Según publicó ayer el periódico "The Sunday Times", los expertos James Brundage y Felicity Riddy opinan que el cinturón de castidad sólo es una fantasía de las mentes victorianas. El Museo Británico ha retirado uno de estos cinturones, que exhibía desde 1846, como falso.