Las oposiciones a Educación comienzan en la comarca con exámenes en siete centros

Las pruebas de oposición de Educación de Galicia, que se desarrollarán hasta el próximo viernes en un total de 132 sedes repartidas en 23 localidades de la comunidad, comenzaron ayer en la comarca de Ferrolterra con los exámenes correspondientes a tres especialidades.



En Ferrol, el CIFP Ferrolterra y los IES Concepción Arenal, Sofía Casanova y Saturnino Montojo abrieron sus puertas a los aspirantes a una de las plazas ofertadas en la especialidad de Formación y Orientación Laboral (Ensino Secundario), en la que el número de matriculados se situaba en 625. En Narón, los inscritos en Procesos Comerciais (Formación Profesional) –en torno a doscientos– afrontaron la cita en los IES As Telleiras y Terra de Trasancos mientras que los presentados a la especialidad de FP de Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos –el número de inscritos era de 66– hicieron lo propio en el IES de Fene.



El presidente del tribunal número 1 de FOL, con sede en el CIFP Ferrolterra, Miguel Callón, destacaba ayer al mediodía, superada ya la parte A de esta primera prueba, en la que los opositores tuvieron que realizar un supuesto práctico, la normalidad con la que transcurrió la sesión. El escrupuloso cumplimiento de las normas de prevención de la covid-19 y la buena organización en el acceso a las aulas permitió que el proceso se desarrollase sin incidencias.



En el caso concreto de esta especialidad, el porcentaje de inscritos que finalmente no se presentaron al examen se situó en torno al 40%. Una cifra en la que ha influido el hecho de que este año, por primera vez, no era necesario que los interinos se presentasen al procedimiento selectivo para mantener sus derechos en las listas para prestar servicios como interinos o sustitutos. A esto se sumaría, explicó Callón, la decisión de algunas personas que al no haber preparado la oposición decidiesen finalmente no acudir por el tema de la actual situación sanitaria.



Tras la cita matinal, los opositores regresaron a las cinco a sus respectivas sedes para enfrentarse a la parte B de esta primera prueba del proceso selectivo, en la que tuvieron que desarrollar un tema.





Miércoles





Así concluyó la primera jornada de unas oposiciones –las de mayor oferta de plazas de la historia, según reiteró ayer la Consellería de Educación, al no haberse celebrado la convocatoria del pasado año por la pandemia– que continuarán desde mañana en otras especialidades.



En Ferrol, la próxima cita tendrá lugar el miércoles, con los exámenes de Lingua Galega e Literatura (Ensino Secundario) en los que se han matriculado cerca de 550 personas y cuyos tribunales tendrán como sedes cinco centros educativos de Ferrol (CIFP Ferrolterra y los IES Ricardo Carvalho Calero, Sofía Casanova, Saturnino Montojo y Concepción Arenal).



Al día siguiente, el IES Leixa acogerá la prueba de las especialidades de Procesos e Produtos en Artes Gráficas (con 24 matriculados) y Producción de Artes Gráficas (con 50), mientras que en esa misma jornada, el Xan Viaño recibirá a los aspirantes a las plazas de oboe.