La asignatura de Educación Vial se impartirá en tres centros de Narón

El Concello de Narón da un paso más en materia de Educación Vial de la que ya es referente su trabajo tanto a nivel nacional como internacional, con la impartición, a partir del próximo curso de la asignatura Educación Vial en los CEIP A Solaina, Piñeiros y Ponte de Xuvia como de libre configuración. “As direccións dos tres centros enviaron unha solicitude o pasado mes de maio á Inspección da Xunta, remitindo o curriculum da asignatura realizado por Eva Teijeiro e aprobado nos claustros dos respectivos colexios. Posteriormente o servizo de inspección educativa comprobou o curriculum e deulle o visto bo, polo que se poderá impartir dende o vindeiro mes de setembro nas aulas da Solaina, Ponte de Xuvia e Piñeiros”, explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, durante la presentación de la iniciativa en el patio del colegio de A Solaina.



Ferreiro, que compareció junto al subxefe de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, Adrián Pedreira y los coordinadores de Seguridad Viaria, Susana Freire y Federico Ceniza; los directores de los colegios; el inspector de zona de Ferrolterra, Santiago Sobrino; la docente del colegio Jorge Juan Eva Teijeiro, que elaboró el curriculum de la asignatura, y el equipo de Educación Viaria de Narón, recordó que actualmente actualidade “todos os centros de Narón dispoñen de programas e actividades vencelladas á educación viaria” e valorou o feito de que a partir do vindeiro curso se sumará no caso dos tres centros “esta nova iniciativa, fundamental para que os escolares, como peóns, viaxeiros ou ciclistas sexan unha peza imprescindible no respecto das normas e a prevención de accidentes”.



El subjefe de la Jefatura Provincial de Tráfico alabó la iniciativa y recordó q colectivos vulnerables, entre los que se encuentran los niños, se ven implicados “en máis do 50% dos accidentes de tráfico”. En la misma línea, el coordinador de Educación Vial y el inspector provincial felicitaron por la iniciativa al Concello que también agradeció la buena implicación de los colegios del municipio y la labor la docente que elaboró el currículum de la materia .