Media docena de municipios de Ferrolterra se mantienen sin casos de coronavirus

La pandemia de coronavirus en el área de Ferrolterra continúa en torno a los cien casos, una estabilidad que, con altos y bajos según aparecen brotes puntuales, se mantiene desde hace más de tres meses. Los activos publicados por el Sergas ayer martes eran 92 (tres más que el día anterior), con ocho personas ingresadas en el Arquitecto Marcide (una menos) y, de ellas, dos en la Unidad de Cuidados Intensivos.



El número total de casos de covid aumentó en seis personas respecto a la misma hora del día anterior, lo que contrasta con el cero que se había registrado el día previo (que finalmente, al adaptar los datos ajustados a la jornada completa, hasta la medianoche y no solo hasta las seis de la tarde, se quedó en cuatro positivos). En cualquier caso, entra dentro de la media de las últimas semanas, de cinco o seis casos diarios.



Los datos más recientes indican que hay seis municipios que se mantienen sin casos de coronavirus desde hace al menos dos semanas. Se trata de Mugardos, Cabanas, Monfero, A Capela, Cerdido y As Somozas. Son también los seis que tienen cero casos si se miran los últimos siete días, por lo que no se prevé que haya incorporaciones inmediatas a esta lista de privilegiados.



En cualquier caso, sí hay mejoría en los datos de municipios como Ferrol, que ha bajado de 50 de incidencia acumulada, lo que sitúa de nuevo a la ciudad en un nivel de riesgo bajo. Pontedeume o Mañón han mejorado sus datos a siete días vista, por lo que se espera que esa tendencia se traslade también a la incidencia en dos semanas. La más alta sigue siendo la de San Sadurniño, aunque mantiene menos de diez diagnósticos positivos.



Los centros educativos iniciaron la semana con una situación similar a como la habían cerrado. Hay un positivo menos (19) y continúa clausurada un aula en el Tirso de Molina. Así, en Ferrol hay nueve positivos en ocho centros; en Pontedeume son seis en cuatro colegios e institutos; y hay uno en Ares, otro en Narón, uno en Neda y también uno en Valdoviño.