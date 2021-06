Gonzalo Durán recurrirá la condena por llamar "chacha para todo" a Carmela Silva

El alcalde de Vilanova de Arousa, el popular Gonzalo Durán, ha informado de que recurrirá en los próximos días la sentencia que lo condena como autor de una falta leve por llamar "chacha para todo" a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y avisa de que "no" lo van a "callar".





En declaraciones a Europa Press, el regidor ha asegurado que con su recurso busca demostrar "quién es esta gente de Vigo". "Es una persecución política", ha asegurado el alcalde, que sostiene que su enfrentamiento con los socialistas "no tiene que ver" con que dijese "lo de chacha para todo" sino que se trata de una "persecución" por afirmar que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, "era un anciano".





Gonzalo Durán ha señalado que, dentro de dos años, cuando se celebren la próximas elecciones municipales, Caballero tendrá 77 años, por lo que su próxima presentación a los comicios supone "un engaño a los vigueses". "Y ahí hay una pelea entre varios, está Carmela, porque si Abel cae, ella se va y no queda de heredera, la ponen en la calle porque es una persona que no vale para nada", se ha reafirmado.





"Entonces, cualquiera que diga eso, la amenazan, la persiguen, que es lo que hacen conmigo", ha manifestado para asegurar que, como dijo en el juzgado, llamó "anciano" a Abel Caballero porque "tiene más de 70 años" y el diccionario pone que "es un anciano".





"Por tanto, el problema que hay detrás es que la era Abel Caballero está acabada", ha insistido para señalar que el "último acto político" del regidor vigués será "presentarse a unas elecciones para no ser después alcalde". "Porque no lo va a ser, porque acabaría con 81 años y no está en condiciones", ha apuntado.





"Después está Regades, está esta mujer, que saben que se acabó la fuerza de Vigo, se acabó la Diputación y se acabó todo y, entonces, persiguen... tratan de callar al que diga algo eso. Y yo no me voy a callar, no me da la gana", insiste.





"Es un ataque a la democracia, a la libertad de expresión, quieren que me calle y no me voy a callar", ha incidido para sostener que seguirá diciendo lo que dijo "aquel día". "Se está acabando el régimen de Vigo, Abel está en las últimas, y que lo cuiden mucho, que yo no le deseo ningún mal", ha apuntado.





Condena por falta de respeto

En concreto, el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra acordó condenar a Gonzalo Durán Hermida como autor de un delito leve de falta de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones por llamar "chacha para todo" a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.





El regidor fue denunciado como autor de un delito de injurias contra autoridad pública por unas declaraciones a los medios de comunicación en las que se dirigió a Carmela Silva. En concreto, afirmó que la administración provincial "es un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y su chacha para todo, que es Carmela Silva".





El fallo judicial entiende que esas declaraciones del alcalde del Partido Popular "evidencian una falta de respeto o menosprecio hacia el principio de autoridad representado por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que excede el normal ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión".





La sentencia condena a Gonzalo Durán a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y al pago de las costas procesales.