Gómez Noya regresa con una plata en Francia

El ferrolano Gómez Noya regresó a la competición el pasado fin de semana, y lo hizo en Francia con motivo de la primera etapa del Grand Prix galo. Una carrera que tuvo lugar en Dunkerque y en la que el departamental demostró que la caída sufrida en las Series Mundiales de Leeds –y tras la que decidió retirarse de la prueba– no le ha dejado secuelas.



Gómez Noya cruzó la línea de meta en la segunda posición y lo hizo debido al sorprente triunfo del húngaro Bence Bicsak, que no partía como candidato al podio, y menos al triunfo con la presencia del pentacampeón mundial en liza. Sin embargo, Bicsak aumentó el ritmo en el último kilómetro de la carrera a pie al que Gómez Noya no pudo responder, ocupando la segunda posición a cinco segundos del de Hungría, en lo que fue “una buena batalla con Bence en la carrera a pie, es bueno verlo de vuelta a su nivel. Seguimos”, comentaba el ferrolano en sus redes. Una plata con la que el departamental ayudó a que su formación, el Lievin, ocupase asimismo el segundo lugar en la general. “Estoy satisfecho con mi rendimiento y mi contribución para que el Lievin lograse la segunda plaza”, añadía Gómez Noya.







Distinto





En la carrera gala, y asimismo defendiendo los colores del Lievin, formó la naronesa Sara Guerrero. Una prueba en la que la local se mostró también contenta por su actuación, siendo la segunda mejor de su equipo en la duodécima posición de la clasificación final.





El grupo femenino del Lievin terminó esta primera etapa en el cuarto lugar.