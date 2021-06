Pequeños brotes mantienen a Ferrolterra por encima de los cien casos activos de covid

Los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol se resisten a bajar. El goteo de positivos nuevos continúa, aunque con cifras bajas (se sumaron seis casos más al cómputo total) y el número de personas que tiene la infección en curso continúa en torno al centenar. En las cifras más recientes, que se refieren a las seis de la tarde del viernes, eran 110 las personas afectadas (dos más), con ocho que necesitaban atención hospitalaria (una más) y tres de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos.





Aun así, son cifras alejadas de los momentos de oleadas y alzas vertiginosas. Contrastan, sin embargo, con el descenso continuo que se da en Galicia, tomada en su conjunto, donde hasta estos últimos días era Ferrolterra la que marcaba los mejores datos (el sábado pasado hubo cero contagios, por ejemplo).





La repercusión de estos pequeños brotes, que se reparten por las tres comarcas, se percibe en los municipios. Quedan cinco que no hayan tenido diagnósticos en los últimos 14 días. Se trata de Cabanas, As Pontes, A Capela, Cerdido y As Somozas. San Sadurniño marca los datos más altos, con una incidencia acumulada entre 250 y 500, aunque en municipios con poca población es relativamente fácil tener estas cifras. De hecho, en las últimas dos semanas han tenido menos de diez diagnósticos. Pontedeume, por ejemplo, con diez positivos en ese período, registra una menor incidencia (129).





En los centros educativos, la semana se cierra con una veintena de positivos y un aula cerrada, en el Tirso de Molina (Ferrol). Colegios, institutos, centros de enseñanza especiales y escuelas infantiles se acercan al final del curso más heroico manteniendo la pandemia bajo control en este último trimestre. El máximo al que se llegó fueron 21 positivos simultáneamente.