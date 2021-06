Nueva protesta en As Pontes ante el inminente cierre de la central

Más de medio millar de personas, unas 800 según los organizadores, participaron ayer en la convocatoria de protestas en As Pontes ante la falta de soluciones a menos de un mes del cierre de la central térmica de la localidad. Tal y como habían detallado los sindicatos CCOO, CIG y UGT días antes de la protesta, la tramitación ordinaria del proceso medioambiental para el desmantelamiento de las instalaciones de la eléctrica ha hecho inviable garantizar los empleos en la localidad más allá del próximo día 30.





Para agravar más la situación, apuntan las centrales, la falta de acuerdo entre las diferentes administraciones en las sucesivas reuniones de la Mesa de Transición Xusta de As Pontes ha provocado que no exista una alternativa concreta para garantizar los empleos más allá del horizonte temporal antes mencionado, lo que ha desencadenado la protesta celebrada ayer. Así, trabajadores de la eléctrica, de las industrias auxiliares y el colectivo de transportistas de carbón partieron del edificio consistorial pontés a partir de las 19.30 horas para recorrer las calles de la villa exigiendo soluciones viables de futuro. Y es que, según los sindicatos convocantes, ya se ha anunciado el primer ERE en una de las compañías complementarias, al tiempo que, afirman, en breve se retomarán las recolocaciones de empleados de la eléctrica en otras comunidades.





Sin proyectos

“Estamos a ver como as administracións están a pelexar entre elas, se a culpa é do Ministerio ou se é da Xunta, e nesa batalla os únicos que saímos perdendo somos os traballadores, que non temos ningunha alternativa”, afirmó Alberte Amado, portavoz del sindicato CIG, durante la protesta. En cuanto a la eléctrica, el representante de la central nacionalista afeó que Endesa “non pode deixar tirados aos traballadores por un proceso administrativo”, señalando que debe “garantir a continuidade” y que los proyectos de futuro que se presenten “sexan concretos”.





En este ámbito, Amado hizo referencia al proyecto anunciado por la Xunta para la creación de una planta de generación de biocombustibles a partir de las instalaciones existentes; una iniciativa que tiene que concretar “e ver se é ela ou un terceiro que ela busque para que o leve adiante”. Y es que, según aseguró el representante, la propia Endesa durante la última reunión de la Mesa, celebrada el pasado día 2, zanjó que no se haría cargo de esas instalaciones y que el proyecto, de materializarse, sería al margen de ella. “É un proxecto que ninguén quere y que [la Xunta] cando o presenta só manda deberes a terceiros, ela non asume a responsabilidade”, asevera Amado. “Endesa na reunión foi clara (...), o primeiro que di é que os números que se presentan non son reais, pero que dá igual, que non a vai operar, que ese proxecto non o vai levar adiante nin con axudas”, zanja el portavoz de la CIG.