Narón estrena en la plaza Gándara Park la segunda estructura de depósito de tapones

Los alumnos de 2º de Primaria del CPR Santiago Apóstol participaron ayer junto a la alcaldesa, Marián Ferreiro,y el edil de Servizos, Ibán Santalla, en la inauguración de una nueva estructura para el depósito de tapones de plástico –la pasada semana se estrenó la primera en el paseo marítimo de Xuvia– en la plaza Gándara Park.





La alcaldesa felicitó a los escolares por interesarse a través de un correo electrónico remitido al Concello en la posibilidad de que se instalaran colectores para recoger tapones, al quedarse sin los que tenían en el centro educativo antes del covid. “Quero darvos as grazas por estar tan concienciados e apostar polo feito de que dende o Concello continuemos instalando este tipo de estruturas, das que xa hai outra no paseo de Xuvia e que queremos ir colocando tamén noutros barrios da zona urbana e en parroquias do rural”, les dijo Ferreiro.





Los participantes en el acto depositaron en la estructura los primeros tapones y los escolares aprovecharon para interpretar una canción sobre la importancia del reciclaje y del cuidado del medio ambiente.





La alcaldesa también tuvo palabras de ánimo y elogio al trabajo emprendido por el curso de 2ºA sobre cómo afecta al medio ambiente el consumo de plásticos, “por iso en canto tivemos coñecemento desa iniciativa xa en marcha quixemos aportar o noso gran de area e instalar este contenedor preto do voso colexio”, dijo.