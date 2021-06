Vicente Roca: “A vila cobrou vida; voltamos sentir a emoción da mellor música en directo”

La actividad cultural va cogiendo fuerza en los municipios de la comarca a medida que la situación sanitaria derivada de la pandemia va mejorando. El concello de As Pontes vivió el pasado sábado una intensa jornada musical con motivo de la segunda edición del Festival Sons da Bocanoite, que completó el aforo disponible.





Un total de 240 personas se dieron cita en el patio del colegio Santa María para disfrutar de un cartel musical protagonizado por Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, Carmen Boza, Mr. Kilombo y la banda local Astra. “A vila cobrou vida, voltamos a sentir a emoción da mellor música en directo”, destacó el concejal de Cultura, Vicente Roca, tras la buena acogida de la cita por parte del público. Quiso además dar las gracias, en nombre del Concello, “a todas as persoas que fixeron posible que a música voltase ao patio de Santa María, con todas as garantías e seguridade así como a todas as persoas que se achegaron ata As Pontes para vivir unha noite chea de emocións que serán difíciles de esquecer”, dijo el edil.





El seguimiento del protocolo de prevención del contagio del covid-19 fue fundamental, tal y como se destacó desde el propio gobierno local, implementándose las oportunas pautas de protección tanto entre las organización del evento, como en el elenco artístico y en el público.





Jornadas de puertas abiertas en el Conservatorio de Música pontés



El Conservatorio Profesional de Música del Concello das Pontes celebra desde ayer y hasta este jueves unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer su formación a todas las personas interesadas. La actividad se llevará a cabo en horario de 17.30 a 19.00 horas. Tal y como destacó la concejala de Educación del municipo, Tania Pardo, se trata “dunha boa oportunidade para coñecer, en primeira persoa, como é unha clase de música, como é un ensaio ou como se ensina a tocar un instrumento”, apuntó, así como la amplia oferta académica del centro a través del contacto directo con el profesorado. También se facilitará información sobre la prueba de acceso –ya está abierta la inscripción para la correspondiente al primer curso del grado elemental, que tendrá lugar el día 21 de este mes–; el período de preinscripción o sobre la matrícula.