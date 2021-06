Narón y As Pontes se suman al “apagón” por el medio ambiente

Los Concellos de Narón y As Pontes se sumarán hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, al “apagón” convocado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Narón lo hará apagando las luces que iluminan la fachada del Pazo da Cultura esta noche y As Pontes suspenderá la iluminación pública del consistorio a partir de las 23.00 horas. Ambas acciones se encuadran en el proyecto europeo “People and Planet”, que implica a los jóvenes y a los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático. Junto con el apagón, el Concello pontés instalará diversos tótems informativos delante del consistorio para dar a conocer entre los vecinos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.





Además la programación por el Día del Medio Ambiente en Narón se completará con una plantación de árboles en el paseo de Xuvia, en colaboración con Indipunt, que tendrá lugar a partir de las 10.30 horas –en las cercanías del parque canino– y que se llevará a cabo con un grupo reducido de personas colaboradoras debido a la actual situación sanitaria.





Dentro de la programación también está prevista la celebración de unas jornadas de observación de flora y fauna los días 9 y 10 de junio para las que ya está abierto el plazo de inscripción –enviando nombre y apellidos y teléfono de contacto a m.ambiente@naron.es–.Además, la biblioteca acogerá a partir del próximo lunes una exposición bibliográfica con motivo del Día de los Océanos –que se conmemora el 8 de junio– y que se enmarca también en los actos del día Mundial de en medio Ambiente.





Por su parte, el centro comercial Odeón regalará hoy semillas de albahaca a sus clientes en horario de once a una y de seis a ocho.