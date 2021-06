Madrid carga contra la fijación "casi despiadada" hacia la hostelería y avisa que no cerrará el interior de bares

La Comunidad de Madrid no aplicará limitaciones extra a la situación actual en el interior de los bares al estar en contra de esta propuesta y otras del Ministerio de Sanidad planteadas en el seno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.







En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, ha cargado contra el Gobierno por la fijación "casi despiadada" hacia el sector de la hostelería madrileña.





El consejero ha señalado que el Gobierno, después de salir del estado de alarma, dejó en manos de las comunidades autónomas las decisiones sin tener "un marco legislativo adecuado" y teniendo que acudir a los Tribunales Superior de Justicia para ratificar sus decisiones criticando que "ahora se desmarque con una obligatoriedad de algo que se sabe que no funciona", especialmente en la Comunidad de Madrid, en alusión al modelo de semáforos.





"La postura es muy clara. No vamos a aceptar esta decisión y seguiremos con algo que ha demostrado, tanto epidemiológicamente como a nivel asistencial, que es una decisión que va en contra del sentido común", ha reprochado.





A preguntas sobre si se plantean cerrar interiores de bares, ha contestado que "no" indicando que tal y como va la tendencia respecto a la incidencia cumulada y los datos de inmunización sería "inexplicable" e iría "en contra del sentir y el trabajo de esta Consejería que ha permitido el control, la actividad y evitado el cierre de la hostelería".





Tras ello, ha criticado "esa fijación casi despiadada con la hostelería" que no van a permitir porque esa decisión tiene que tomarse con consenso y ayer no lo hubo. "Independientemente de lo que decidan nuestros servicios jurídicos, no nos sentimos vinculados a esa decisión", ha aseverado.





REAPERTURA DEL OCIO NOCTURNO

Sobre los planes de reabrir el ocio nocturno, Escudero ha detallado que el plan pasa por el control epidemiológico y asistencial, así como por seguir con la vacunación y seguir aumentando la actividad, como ya se hizo el pasado viernes subiendo los comensales y ampliando los porcentajes de aforos.





"Vamos a ir por esa línea sin perder el pulso a esa motorización diaria que hemos llegado y a partir de ahí continuar ampliando siempre que crezca vacunación", ha reseñado.





Al consejero le sorprende del modelo de semáforos que no se tenga en cuenta la inmunización, lo que parece que el Ministerio de Sanidad no ha entendido al poner más restricciones. "Es una perdida de lo que sería una decisión con sentido común", ha criticado.





También ha dicho que Madrid no se siente aludido ante la afirmación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en relación a que hay comunidades autónomas que no suman.





"Madrid, en todas las comisiones, siempre fija postura a todos los niveles. No hemos sido escuchados por ejemplo en aplicar AstraZeneca y en contra del sistema de semáforos. Y ahora se fija la situación de septiembre con carácter de obligatoriedad", ha reprochado.





"Nuestra postura responde al respaldo técnico y científico como se hizo con el uso obligatorio de mascarillas, el cambio de fase, Barajas, pruebas en farmacias...", ha recalcado insistiendo en que Madrid "nunca ha sido escuchada".