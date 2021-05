Alumnos del Jorge Juan instalan códigos QR en el parque de Xuvia

Escolares de 6º de Primaria del CPR Jorge Juan de Xuvia diseñaron unos códigos QR que instalaron en los equipos del parque biosaludable de Xuvia y que redirigen a los usuarios a unos vídeos grabados por ellos mismos en los que explican el funcionamiento de los aparatos. Ayer mostraron el proyecto a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que acudió al parque acompañada del concejal de Deportes, José Oreona.





Fueron los propios artífices de la iniciativa los que explicaron a los responsables municipales que estos nuevos dispositivos son resultado de un trabajo previo en las aulas que combinó las materias de Ciencias y Educación Física.





Los escolares tuvieron que estudiar los diferentes músculos y huesos, así como el funcionamiento y las características de cada equipo del parque, sobre lo que se informaron en las aulas de informática.





Los responsables políticos agradecieron la invitación de los alumnos a esta primera jornada de colocación de los dispositivos y valoraron el buen trabajo realizado. “É un orgullo coñecer o traballo previo que fixestes e ver o excelente resultado hoxe aquí con vós, polo que vos animo a continuar traballando nesta liña, facéndonos as propostas que consideredes oportunas para mellorar cada día entre todas e todos a nosa cidade, algo para o que contaredes en todo momento co apoio do Concello de Narón”, destacó la alcaldesa, Marián Ferreiro.