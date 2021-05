Cristóbal Parralo : “Cada partido va a ser un reto permanente en Primera RFEF”

Ha transcurrido ya una semana desde que el Racing consiguiese su clasificación para Primera RFEF y en el racinguismo se mezcla la tranquilidad por alcanzar ese objetivo con la expectativa de qué va a pasar la próxima temporada. Eso mismo le pasa al entrenador del equipo ferrolano, Cristóbal Parralo, que descansa en Barcelona de la tensión vivida desde que llegó al Racing y, de paso, empieza a planificar la próxima temporada. Por eso sigue viendo fútbol a diario y está atento a lo que pasa en la fase de ascenso a Segunda que se está disputando en Extremadura –“el fútbol es mi pasión, así que no me resulta ningún sacrificio”, explica–.



¿Qué sensación le queda tras acabar la competición?

De satisfacción, de alegría. El equipo ha competido bien para conseguir un objetivo muy importante que nos permite estar cerca del fútbol profesional.





El equipo ha competido bien para seguir cerca del fútbol profesional





¿El tiempo que ha estado en el Racing le ha servido para notar el estrés competitivo que ha habido esta temporada?

Sí. Desde que he llegado todo han sido finales, no había margen para el error. Ha sido una competición tan comprimida que nos ha generado el estrés competitivo que provocan este tipo de campeonatos.



¿Clasificarse para Primera RFEF se le va a dar más valor a medida que pasa el tiempo?

No creo que haya que esperar a que pase el tiempo para darle valor: solo hay que ver la cantidad de equipos importantes que se han quedado fuera. Es verdad que esta temporada te podías haber metido en el grupo para optar al ascenso a Segunda División, pero también que podías haberte quedado a dos categorías del fútbol profesional si las cosas no hubiesen salido bien. Eso es lo que ha pasado a muchos equipos.





La clasificación tiene mucho valor: solo hay que ver los importantes que se han quedado fuera





¿Da tranquilidad formar parte de un proyecto tan ambicioso como este del Racing?

La ambición de querer llegar al fútbol profesional es una de las cualidades que le vi a este proyecto y que me decidió a formar parte de él. Eso no me genera ningún tipo de presión sino que hay que ser consecuentes: sabemos de la dificultad que va a tener la próxima temporada, que va a haber grandes equipos, con buenos presupuestos, y pocos van a ascender. Nosotros tenemos que ir con toda la humildad a competir a una categoría muy difícil, pero sabiendo que estar ahí va a ser un reto permanente en cada partido: que nadie piense que esto va a ser fácil.



¿Cree que el Racing puede ser de los equipos importantes?

En lo único que pienso es en trabajar cuando comience la temporada para que el Racing compita bien cuando llegue el campeonato. Tampoco ayuda generar unas expectativas demasiado grandes, porque lo que hacen es aumentar la presión sobre el grupo y eso es un error. Hay que se humildes, trabajar para hacer las cosas de la mejor manera, pero tampoco podemos vender otra cosa que no sea que vamos a trabajar duro para tratar de estar entre los mejores.





Tenemos que competir con toda la humildad en una categoría que va a ser muy difícil







¿La parece que la mayor parte de la plantilla que había esta temporada es válida para seguir en la nueva categoría?

De lo que se trata es de seguir analizando en qué categoría nos vamos a mover. Sobre lo otro, habrá jugadores que acaban contrato y que el club quiera que se queden y jugadores que tampoco quieran seguir: esto es el fútbol. Hay que estar preparados para todo y vamos a intentar que haya una buena plantilla para competir por los objetivos que se marquen.



¿Qué tipo de jugadores le gustaría que tuviese la plantilla de la próxima temporada?

Intentaremos conformar una plantilla con gente que tenga ilusión, que tenga ganas de seguir creciendo para llevar al Racing a lo más alto.





Intentaremos tener una buena plantilla para competir por los objetivos que haya















“Ojalá la afición pueda disfrutar más desde el campo” En nada se ha parecido la 20/21 a una temporada normal, así que Cristóbal Parralo desea que en la siguiente las cosas se vayan normalizando. Eso se traducirá, por ejemplo, en la presencia de aficionados en los estadios, algo que esta campaña solo se ha visto a cuentagotas, pero que al preparador le ha servido para hacerse una primera idea de lo que es la afición racinguista.



¿Qué le ha parecido la afición del equipo ferrolano en lo poco que ha podido disfrutar de ella?

Ha sido una temporada muy difícil, en la que no hemos podido tener a toda la gente, pero sí que he notado el calor, los ánimos y la alegría por lo que se ha conseguido. Espero que la próxima temporada lo puedan disfrutar mucho más desde el campo, que las cosas mejoren y que podamos seguir trabajando duro para que se sientan orgullosos del equipo.



¿Confía en que la próxima temporada se desarrolle de una manera más o menos normal?

Nada me gustaría más que una competición en la que no haya factores que no puedes controlar, la incertidumbre de ver qué puede pasar cada semana... A nosotros nos ha pasado y nos pudo volver a pasar a pesar de que no hemos bajado la guardia. Es algo que no puedes controlar, que no puedes parar y que te puede afectar tanto a nivel deportivo como personal, porque la verdad es que el Covid-19 sigue ahí.