El sector de la hostelería comienza a disfrutar de la ampliación de horarios

La noche pasada ha sido la primera en la que la hostelería ha podido prestar servicio hasta las once de la noche, una medida bien recibida por los locales de la ciudad y, especialmente, por aquellas tabernas o negocios que sin ser considerados restaurantes funcionan como comedor y hasta ayer no podían servir cenas. Los restaurantes –con licencia municipal como tal– ampliaron también su horario hasta la una de la madrugada, lo que permitió unas cenas más relajadas y tardías. No pueden, sin embargo, recibir nuevos clientes desde las doce de la noche.





Pese a que los aforos continúan con limitaciones –terraza al 75%,interiores al 50% y sin uso de barra–, las reducciones de grupos es ahora la mayor pega para las reuniones –cuatro personas en interior y seis en espacios abiertos–. Asimismo, los no convivientes no pueden reunirse, pese a que no existe ya toque de queda, más allá de la una de la mañana y hasta las seis.





Las ayudas al sector de la hostelería continúan en Ferrolterra y, en este sentido, mañana se celebrará una reunión entre el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y regidores de las otras ciudades gallegas, con el presidente de la Diputación, Valentín González, para abordar nuevos planes de ayuda a la hostelería.





En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante los primeros cinco días de apertura de plazo de PEL-Reactiva Hostalería, un total de 185 empresas de la zona han presentado ya su solicitud. De estas, 122 ya han recibido la resolución de pago, lo que supone 183.000 euros, que ya fueron distribuidos entre empresas de esta comarca.





En cuanto a la situación sanitaria de la jornada de ayer –con datos de la tarde del día anterior facilitados por el Sergas–, el Área Sanitaria de Ferrol registra un total de 91 casos activos, un ligero ascenso de cuatro casos más que el día anterior, aunque son ya, con la incorporación de Valdoviño, siete los concellos con cero casos en los últimos 14 días y Narón se incorpora a los libre de covid en los últimos siete días. Desciende en uno el número de hospitalizados –nueve– y se mantiene en dos los ingresos en UCI.





Los centros educativos de los concellos del Área cuentan con tan solo siete casos activos y un aula cerrada en la escuela infantil Virxe de Chamorro.