Parralo: “Lo nuestro es lo que importa”

No hay nada más allá del partido que el Racing juega mañana contra el Marino. Al menos, el entrenador del equipo ferrolano, Cristóbal Parralo, no quiere mirar a ello. “Tenemos que estar pendientes de lo nuestro, que es lo más importante”, insistió una y otra vez el preparador a la hora de hablar de un encuentro que califica como “una final más de las que venimos jugando: pero esta es la última y la más importante, porque ya no hay margen de error”. Por eso apunta que la plantilla que dirige está “concentrada y concienciada de que tenemos que hacer las cosas bien si queremos ganar el duelo”.





Partiendo de la base de que “creo que el Racing va a ganar en Luanco, aunque seguro que va a ser un partido complicado”, el entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, descarta que su equipo vaya a salir relajado al campo de Los Pajaritos. “Si el Numancia quiere ganarnos tendrá que ser superior a nosotros”, dice.

El preparador deportivista no se posiciona acerca de si prefiere que en Primera RFEF esté el Racing o el Numancia, sino que explica que “el campo determina quién tiene que estar, aunque uno de los dos va a estar. Pero yo lo que pretende es que mi equipo compita como tiene que competir en este partido”. El resultado marcará cómo se resuelve el subgrupo 1-D.





Lo que Parralo tiene claro es que el Racing mantendrá en el campo de Miramar sus señas de identidad –“es que no podemos cambiar nuestra idea de juego, nuestra manera de funcionar, a falta de un partido para el final”, apuntó–. Eso sí, adaptándose a las circunstancias que se den en el partido, tanto por la forma de jugar del rival –“vamos a ver qué partido nos encontramos, pero hemos trabajado para intentar contrarrestarlo”, dice– tanto por la lluvia que se espera y que puede condicionar el desarrollo del juego y el estado en el que esté el terreno de juego.





El entrenador racinguista lleva días esperando un duelo que sabe que va a tener dificultad –“desde que acabó el partido contra el Numancia que somos conscientes de que vamos a tener que jugar un partido duro y difícil contra el Marino”, dijo Parralo–. Por eso, dice convencido que “no hay que sobreexcitar al futbolista, lo que hay que hacer es estar bien preparado, bien concentrado, ponerle todo el corazón y coraje del mundo... pero también mucha cabeza”.





Será esa la manera de ganar en un escenario que, como explica el preparador cordobés, “es complicado y difícil desde la llegada de Manel”. Además, Parralo insiste en que el Marino es mucho más que defender y jugar con una línea de cinco zagueros, como ha venido haciendo recientemente. “Maneja bien el balón, tiene jugadores de calidad... Pero dependemos de nosotros mismos, así que necesitamos hacer un buen partido para, de esta manera, ganar”, sentencia.