El Concello de Narón estrecha lazos de colaboración con la Autoridad Portuaria de Ferrol

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Promoción Económica, David Pita, se reunieron ayer con el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-SanCibrao, Indalecio Seijo con el que abordaron las posibles líneas de colaboración entre ambas administraciones. Durante el recorrido por las instalaciones portuarias, el presidente les detalló los avances en proyectos que son clave para la reactivación de Ferrolterra como el tren a Caneliñas o la terminal de contenedores de Yilport.





“Narón ha mostrado en los últimos años una vocación industrial que le ha llevado a convertirse en uno de los polos de atracción de importantes proyectos empresariales. Muchos de ellos tienen a los puertos de Ferrol como una infraestructura fundamental para el desempeño de su negocio”, incidió Seijo quien confía en que en los próximos años “este vínculo no solo se mantenga, sino que se fortalezca”.





La alcaldesa también se mostró satisfecha con la visita. “Foi unha gran oportunidade para intercambiar impresións sobre diferentes proxectos portuarios, operadores e as obras do acceso ferroviario á dársena exterior para mellorar as conexións do porto e que, sen dúbida, virán a complementar o traballo que en materia industrial se realiza dende Narón, con tres polígonos industriais operativos”, señaló.





Una vez más Ferreiro mostró la predisposición del Concello a colaborar en “calquera iniciativa que redunde nesa tan necesaria reconstrución económica e industrial das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e así o manifestamos na xuntanza mantida hoxe”, recordó.