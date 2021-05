Narón y la asociación Daleth implementan el programa de empoderamiento“Bolboretas 5.0”

La concejala de Benestar Social de Narón, Catalina García, mantuvo ayer por videoconferencia una reunión con Elena Barco y Leticia Prada, de la Asociación Daleth, para conocer el programa “Bolboretas 5.0.” basado en el empoderamiento, motivación, acompañamiento personal, orientación e inserción socio-laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.





La iniciativa contempla un total de quince sesiones que se desarrollarán de manera presencial y también vía telemática y con sesiones individuales de acompañamiento con cada usuaria. Este programa está cofinanciado por la Xunta de Galicia y la Unión Europea.





“A estrutura é por módulos, cun total de cinco nos que se abordarán temáticas como as emocións, os hábitos, o emprendemento, coaching, autoestima, desenvolvemento creativo, entrevista persoal, búsqueda de emprego, empoderamento e mediación intercultural, entre outros, co fin de abordar un amplo abano de aspectos que axuden ás mulleres no seu día a día”, explicó García.





La iniciativa se presentará a las trabajadoras sociales para que las vecinas puedan acogerse al mismo. Actualmente trabajan con 41 mujeres de la comarca –tres de Narón– pero podrían ampliar el cupo en 20 personas más. El programa arrancará en las próximas semanas y se prolongará hasta el 30 de junio.