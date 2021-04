Mendi: “Queremos seguir dando guerra”

Sergio Mendiguchia (Futbolista del Marino de Luanco)





Una lesión en el aductor de su pierna izquierda, sufrida en el partido frente al Deportivo, impedirá a Sergio Mendiguchia, Mendi (Avilés, 1993), jugar con el Marino el partido que mañana lo enfrenta al Racing. El delantero exracinguista, máximo realizador del cuadro asturiano en lo que va de campeonato, no duda en señalar que, aunque su escuadra ya haya conseguido la permanencia, su objetivo principal de la temporada, no va a dejarse ir en los tres partidos que quedan hasta el final de un torneo cuyo formato no le ha gustado nada.





¿Con qué mentalidad llegará el Marino a A Malata?

Con la de seguir compitiendo. Si existe alguna posibilidad de engancharnos a la pelea por entrar en Primera RFEF, pasa por ganar A Malata y esperar otros resultados. Pero vamos a seguir compitiendo para aspirar a algo más e intentaremos seguir dando guerra en los partidos que quedan: somos profesionales, cada uno busca su beneficio y es lo que nos ha inculcado el entrenador, que competir nos va a venir bien para la temporada que viene a nivel grupal a individual.





Una vez asegurda la permanencia, ¿el objetivo ahora es no dejarse ir hasta el final?

Totalmente. Hemos hecho una segunda vuelta de la primera fase muy buena, hemos conseguido algo que en enero parecía inalcanzable, así que si ahora nos dejásemos ir nos quedaría la sensación de hacer una mala temporada, algo que no merecemos. Pero si competimos y quedamos lo más arriba posible en este grupo, lo que diremos es que la campaña ha sido buena aunque no lleguemos a Primera RFEF.





¿Jugar en A Malata es uno de los alicientes que quedan?

Está claro. A uno siempre le gusta jugar en estadios buenos, ante históricos, con aficiones importantes... La mayoría de mis compañeros ya ha jugado en A Malata, pero a todos nos gustan estos partidos.





¿Usted tenía especiales ganas de jugar este encuentro?

Tampoco es que lo tuviese señalado... pero jugar contra un exequipo siempre es especial por volver a la ciudad, ver a conocidos y demostrar el jugador que soy ante una afición que siempre me valoró. Por eso me sentí muy a gusto en mi paso.





¿Cómo recuerda su estancia en el Racing de Ferrol?

Recuerdo, sobre todo, el cariño de la afición: siempre me sentí más apoyado por ella que por otras partes. Viví muy a gusto en Ferrol, en la zona, así que el recuerdo es muy bueno.





¿Qué la parece le trayectoria del Racing esta temporada?

El objetivo prioritario del Racing era el ascenso a Segunda... pero ahora tiene que luchar por llegar a una categoría competitiva y atractiva: mejores estadios, clubes con mayores presupuestos... Tratará de llegar y será un equipazo en ella.





¿Qué le ha parecido el sistema que ha habido esta campaña?

A mí, personalmente, no me ha gustado. No se ha contado con los futbolistas, sino que parece que nos dijeron que no nos quejásemos porque nos dejaban jugar. Se empezó con una organización, pero no se sabe cómo va a ser la temporada que viene en ninguna de las categorías por debajo del fútbol profesional. Es caótico.