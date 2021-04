Incompetencia o conspiración

Un informe revela que la Policía del Capitolio había recibido el aviso del asalto sufrido el 6 de enero días antes, pero los mandos ordenaron a los agentes que no actuasen con contundencia contra las hordas de violentos. O los responsables no se tomaron en serio la amenaza de un ataque por parte de los pirados proTrump o tenían orden de no preparar a sus hombres para responder o compartían la idea de que las elecciones habían sido robadas. Cualquiera de las tres opciones es terrible. Puestos a elegir, uno no sabe si es peor la incompetencia o la conspiración.