La pontesa Intacta lidera un proyecto para la eliminación de contaminantes emergentes

La empresa Intacta Gestión Ambiental, con sede en el polígono industrial de Penapurreira, se encuentra liderando el proyecto Degrade, una tecnología que, mediante fotoelectrocatálisis, pretende eliminar los contaminantes emergentes –compuestos químicos presentes en multitud de medicamentos o cosméticos– de las aguas residuales.





El proyecto, en el que también participan Nanogap, de Milladoiro, Ledisson Lighting, de O Porriño, y el centro tecnológico Cetim, ha sido financiado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y la Consellería de Industria, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).





La tecnología, tal y como detalla Intacta, hace uso de lámparas LED de luz ultravioleta diseñadas específicamente para el proyecto en combinación con fotocatalizadores “basados en nanotecnología” para lograr no solo la desinfección de aguas residuales, sino también la eliminación de un elevado porcentaje de estas sustancias que no desaparecen tras el depurado. Por el momento este sistema se ha probado en las depuradoras de Malpica de Bergantiños y As Pontes –en la primera en condiciones reales de funcionamiento– con muy buenos resultados.