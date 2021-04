Comienzan los “Roteiros saudables” con una charla y una ruta en el paseo de A Malata

Con una charla sobre nutrición saludable, impartida por una voluntaria de la delegación ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer, comenzaron ayer los “roteiros saudables” que esta asociación y el Concello han puesto en marcha para combatir el sedentarismo de la población.





La charla estuvo seguida de la primera de las caminatas en el paseo marítimo de A Malata, en la que tomaron parte un grupo de cuatro personas –las medidas anticovid permiten, por el momento, únicamente este número más el guía– y a la que asistió además el responsable de Sanidade del Concello, el concejal Germán Costoya.





El programa incluye un total de cuatro rutas de unos tres o cuatro kilómetros y que discurrirán, además de por A Malata, por Caranza, San Felipe y Doniños, aprovechando las infraestructuras de paseo del municipio.





Serán los domingos, a las 11.30 horas, y estarán tutorizadas. De hecho, como explicó el edil de Sanidade, “o proxecto vai máis alá do acondicionamento dos percorridos polo municipio, posto que desde a AECC de Ferrol farase un seguimento do impacto desta nova rutina na saúde dos participantes, co fin de ir aumentando a frecuencia e, por conseguinte, os beneficios no estado físico”.





Asimismo, el concejal recordó que esta actividad se realiza de acuerdo con la Comisión para a Prevención de Enfermidades Cardiovasculares, ya que cumple parte de los objetivos marcados por esta comisión, que es la primera en la comunidad autónoma, constituida por el Concello el pasado mes de septiembre.





En este nuevo órgano están representados, además de los grupos políticos municipales del Concello y el gobierno local, el departamento de Cardiología del CHUF, a través da su jefa de servicio, Raquel Marzoa; la Asociación de Amigos do Corazón (Amicor), con Carlos Piñeiro; y Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil.