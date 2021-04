Rocío Varela: “El disco refleja el duro año y las experiencias que me han hecho más fuerte y decidida”

Ansía, como todo el mundo, poder regresar a la normalidad arrebatada por la pandemia. Poder subirse de nuevo a un escenario, con su banda, para cantar sus canciones. Poder recuperar un trabajo que la crisis sanitaria volatilizó al impedir a las orquestas continuar con su actividad musical.





Rocío Varela (Pontedeume, 1995) había fichado a finales de 2019 por la New York de Vilagarcía como cantante. Se mudó entonces a una zona próxima a Santiago para compaginar su trabajo como vocalista –“estábamos ensayando y preparando la gira de 2020”– con el cuidado, en sus horas libres, de una señora dependiente.





Hasta que llegó el coronavirus, el confinamiento y el fin de una rutina que dejó descolocada a la joven eumesa. “Tuve que dejar la casa de alquiler en la que vivía y me quedé sin trabajo. Al igual que muchos compañeros artistas, músicos y técnicos, no he recibido ninguna ayuda económica a lo largo de todos estos meses”, cuenta. Se canceló la gira, también las bodas, conciertos acústicos... “La música se paró y tuve que buscarme la vida. Pasé unos meses muy complicados en cuanto a salud intentando asimilar la situación, con problemas de ansiedad y depresión. Incluso necesité pastillas para poder sobrellevar el día y para poder dormir. Me aislé por completo de mi familia y amigos. Por suerte mis padres me han ayudado mucho, pasé con ellos los primeros meses de la pandemia hasta hoy”.





“Actualmente, he colgado el micrófono para ponerme la bata blanca de Auxiliar de ayuda a domicilio en una empresa de A Coruña”, relata. Dice que es un trabajo duro y poco valorado pero también que ha conocido a familias maravillosas “que te reciben con una sonrisa y eso hace que el trabajo sea más llevadero”.





Lo pasa mal cuando algún usuario fallece, porque “se les coge muchísimo cariño”. Asegura que trabajar con personas de la tercera edad “es todo un aprendizaje” y que este último año le ha llenado de experiencias personales que han marcado un antes y un después en su vida. “Después de todo lo vivido, siento que soy una nueva Rocío. Me siento más fortalecida, más decidida y valiente”.





Y esto es, precisamente, lo que ha querido reflejar en su nuevo proyecto musical, un disco en el que lleva trabajando todo este tiempo y cuyo proceso de realización no ha estado exento del caos reinante en la mayor parte de las vidas desde la aparición del covid. “Hemos creado un álbum a través de mensajes de WhatsApp, reuniones en Zoom, Skype… Muchas veces no podíamos desplazarnos a grabar porque el estudio estaba cerrado perimetralmente, tuvimos que grabar pistas desde casa con recursos humildes, en fin, que nos hemos buscado la vida como pudimos. Pero el resultado ha merecido la pena”, afirma con satisfacción.





El disco se llama “RenaceR” y sintetiza a la perfección el sentir de la eumesa. Los temas están cargados de sentimiento y fuerza, “hablan de cómo tras las adversidades, el desamor y las decepciones, llega el resurgir personal, recomponerse de todo el daño, conocerse a uno mismo y mirar hacia adelante para afrontar nuevos comienzos”, destaca.





Estreno

El 1 de Mayo estrenará en la TVG y en todas las plataformas digitales el primer single del álbum, titulado ‘’La última canción’’. Sobre el futuro, admite que ya no le gusta pensar a largo plazo, pero que en todo caso mira hacia adelante con esperanza y positivismo.





Y con la misma energía con la que su voz sonó durante el pasado verano como banda sonora de la radio y televisión gallegas tras haber sido elegida su canción “A maxia está en ti” como la ganadora del concurso de la CRTVG “Este verán canta con nós”.





“Para mí fue una gran alegría ganar este concurso. Me hacía mucha ilusión escuchar la canción todos los días. Fue un trabajo muy bien hecho, tanto la canción como el videoclip”, destaca. Y aporta un dato: “la canción sonó en 62 países y se añadió a 270 playlist en Spotify”. Ahora llega el turno para “La última canción”.