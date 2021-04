¿El amor causará un cisma?

La Iglesia Alemana desde siempre ha sido líder en disidencias teologales, la más sonada es la de Lutero que andando el tiempo hasta provocó una guerra llamada de los Treinta Años. Tradición disidente que continúa y que crece con el incendio que ha provocado el apoyo del Papa a la decisión, comentada en mi artículo anterior, de la Congregación para la Doctrina de Fe en su ambiguo no a la bendición de las uniones de parejas homosexuales. Un sí habría provocado el mismo incendio en el bando contrario. Espero que siga funcionando la diplomacia y evite situaciones de ordeno y mando, o expulsiones por excomunión o herejía.





Este asunto, bajo mi punto de vista, no se aborda con toda sinceridad y sí con mucho miedo. Comparto que la unión de parejas homosexuales no se identifique como un matrimonio (unión de mujer y hombre), pero defiendo que dos personas creyentes del mismo sexo puedan bendecir su amor en la Iglesia y vivir con iguales derechos que un matrimonio porque su amor, seguro, es tan sincero y hasta más valiente, si me lo permiten, que el de una pareja heterosexual. Creo que la Iglesia no puede hacer otra cosa que bendecir tal unión de amor, que no matrimonio. Y menos la puede negar argumentando que la unión sexual solo está pensada para la procreación. Entiendo que si tal premisa se aplicase, deberían anular casi todos los matrimonios celebrados en el rito Católico. Seamos sinceros ¿la Iglesia Católica es rigurosa cuando es testigo en el Sacramento de Matrimonio? ¿lo es? Reflexión que hemos de hacer todos, la jerarquía y los fieles. Y ello no quiere decir que vale todo. Solo vale lo que es sincero. Y sí el amor de la pareja lo es, hay que alegrarse.





La Iglesia, jerárquica y de a pie, hemos de pensar sobre esto ya que quizás, a simples cristianos como yo que nos sentimos católicos, no comprendemos las razones dadas en tal negativa y nos cuesta entender cosas tales como que muchos curas bendigan a las parejas homosexuales a escondidas, que desde mi punto de vista, sí perciben un amor sincero, hacen bien. Porque ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo?