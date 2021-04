El regreso a la elite del Baxi Ferrol pasa por brillar en Leganés

Tocó el cielo en Liga Femenina 1 y, en un visto y no visto, descendió a los infiernos. Desde que hace dos años el Baxi Ferrol dijo adiós a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, recuperar la categoría perdida ha sido la máxima que ha guiado todos y cada uno de sus pasos. Desde mañana, y durante cuatro días, llegó la hora de ajustar cuentas para la entidad departamental en una fase de ascenso que tendrá Leganés como escenario. Doce equipos y dos plazas en juego. El todo o nada de un exigente formato que obligará a las pupilas de Lino López a demostrar, tras concluir la liga regular invictas, que son las mejores si quieren regresar al lugar que reclaman.





En marzo de 2020, la pandemia frustró sus planes. El Covid-19 obligó a detener una competición que concluyó de forma precipitada con el ascenso directo de los entonces líderes de cada grupo. Todavía quedaban cinco jornadas y las pupilas de Lino López, segundas clasificadas, se encontraban en su mejor momento de forma con la vista puesta en una fase que nunca llegó a disputarse.





Esa abrupta interrupción y la sensación de que el trabajo había quedado a medias guio la preparación de la presente campaña desde la misma confección de la plantilla. Hasta siete de esas jugadoras por las que se había apostado para llevar al Baxi Ferrol a la Liga Femenina 1 renovaron su compromiso con un proyecto que en los últimos meses ha ido quemando etapas y dando pasos milimétricos hacia su objetivo.





Con una suficiencia rotunda, la formación de la ciudad naval ha sido el gran dominador del grupo A de la Liga Femenina 2. Invicto tras 26 partidos de campeonato regular, sus abrumadores números dan lustre a una, hasta el momento, temporada para enmarcar. Récord de victorias –junto con el FC Barcelona– de la competición, más de 84 puntos de media anotados por partido –el que más de los 42 participantes– y solo 50,3 encajados de media –el segundo que menos recibió, solo superado por el conjunto blaugrana, con 49,15– dan buena prueba de ello. Pero, más allá de las estadísticas, si algo han desprendido las de Lino López es solvencia y seriedad en el trabajo. Da igual que jugase contra el último que contra el segundo clasificado, que ganase de cincuenta o que el duelo estuviese más igualado, el Baxi ha hecho del rigor en cada partido su seña de identidad.





Lo ha ganado todo hasta ahora... pero todavía no ha conseguido nada. Todo lo hecho hasta ahora ha servido para traerlo hasta aquí, para cimentar sólidamente su juego, pero, a efectos clasificatorios, cuando se ponga mañana en circulación, los doce aspirantes lo harán con el contador a cero.





Por delante, el Baxi Ferrol tendrá una fase de grupos en la que Advisoria Maresme y UCAM Primafrío Murcia serán sus primeros escollos antes de alcanzar una semifinal, ante el mejor del grupo 4 –Oses Construcción Ardoi, Femení Sant Adriá y Real Canoe– en la que se decidirá una de las dos plazas de ascenso.





Rivales

“Tenemos que creer en lo que nos ha traído hasta aquí”, reivindica Lino López al valorar una fase de ascenso en un exigente formato que arrancará mañana jueves, a las once de la mañana, ante el Advisoria Maresme, cuarto clasificado del grupo C. Un equipo del que advierte que “a un único partido puede ganarle a cualquiera”. Y es que, aunque el peso recaiga sobre tres jugadoras claves, como Cristina Hurtado, Olga Ruano y la ex de Uni Ferrol Mireia Vila, cuenta a mayores con una red de buenas jugadoras como Vujacic y Blanca García y baloncestistas jóvenes y talentosas como Laura Salmerón, que pueden tener grandes momentos de inspiración ofensiva.





Sin desmerecer en ningún momento a las catalanas, que son de esos equipos con papeletas para dar la sorpresa, de buenas a primeras el UCAM Primafrío Jairis parece sobre el papel el adversario más potente. Cuando se vean las caras el sábado, todas las cartas estarán sobre la mesa y el Baxi Ferrol ya conocerá los resultados previos y cuáles son los requisitos para acceder a semifinales.





Hacia el cuadro murciano todo son buenas palabras. Cuenta con un quinteto de primer nivel, con jugadoras experimentadas en Liga Femenina 1 y con un gran potencial tanto físico como anotador. Baloncestistas como Miscenko –que también paso por la entidad ferrolana–, Tudanca –otra “clásica” del Uni Ferrol–, De Sousa –una interior con gran incidencia en el juego ofensivo–, Lynn Leaupepe –melliza de Dynn y, como esta, un portento físico– componen la base de un equipo al que le ha puesto la guinda la llegada de la base norteamericana Breedlove.





“Le ha dado un salto de calidad al equipo. Es una jugadora que genera mucho para ella y para sus compañeras. Desequilibrante para las defensas y que si está en racha anota con facilidad”, resume López quien tampoco desmerece a la rotación nacional que acompaña a este superquinteto y de la que asegura que le da un “punto de agresividad, ritmo, confianza y descaro” a un grupo sobresaliente.





“Nosotros no podemos depender de estar inspiradas o no, sino de que no nos metan”, resume el preparador departamental reafirmando ese pensamiento unánime en la plantilla ferrolana: Solo siendo fieles a su juego, a lo que les ha valido hasta ahora, alcanzarán el objetivo.