El Baxi Ferrol confía al cien por cien en sus posibilidades

Cabrera: "Hemos salido adelante, nos hemos levantado y ahora toca trabajar y disfrutar"





Para la canaria Patri Cabrera la de esta semana será su tercera fase de ascenso, por lo que la escolta será una de las encargadas de dar esa necesaria experiencia a aquellas de sus compañeras que, por primera vez, afronten este importante reto. "El año pasado fue una pena. A eso se suma que en la temporada anterior bajamos como bajamos, así que personalmente tengo muchas ganas de que llegue la fase, de poder subir y devolver a Ferrol a la máxima categoría, que es lo que nos merecemos", sentenciaba la capitana del Baxi Ferrol.





Una fase, como todas, de la máxima exigencia, tanto a nivel físico como mental, ambos de igual importancia en una cita de estas características. "No solo es el tema físico, que también cansa porque son tres partidos en cuatro días y tienes que dar el máximo en todos. Pero el nivel mental es lo más importante, porque al final cuando el cuerpo no te va, ahí tiene que estar la cabeza para tirar de donde sea". Las ferrolanas tirarán en este primer momento del buen momento en el que llegan y recordando el trabajo realizado durante todo el año, en el que asimismo también hubo momentos malos de los que "hemos salido adelante, nos hemos levantado, hemos remontado partidos y ahora toca disfrutar. Nos hemos ganado el estar en la fase y tenemos que disfrutarlo, ganarlo pero trabajando y dependemos de nosotras mismas". Unos importantes duelos en los que Cabrera espera que la afición se "lo pase bien, que nos animen porque, aunque estemos lejos, lo vamos a notar y sentir" .





Laura Fernández: "En la fase tenemos que mantener el bloque unido"







El Baxi Ferrol quiere completar su camino de regreso a la elite y quitarse así la espina de los sucedido el pasado ejercicio, cuando la llegada del coronavirus obligó a suspender la competición.





"Sí que tenemos ganas de revancha por no ascender la temporada pasada", manifestaba Laura Fernández, una de las nuevas caras en este exitoso ejercicio local. "Sobre todo da un poco de pena por la afición. Nos han transmitido las ganas de ascenso, somos una familia, y el objetivo lo llevamos sintiendo desde el primer día que entramos en la cancha. Ha sido increíble", apunta la base canaria.









Con 31 años, la insular es, como ella misma indica, "una de las veteranas del equipo", un grupo al que no le ha sido nada complicado adaptarse, al contario "ha sido facilísimo. Tanto que a algunas que las acabo de conocer esta año parece que las conozco de hace muchísimo tiempo, de toda la vida, es increible". Una unión y una sensación de familia que para la canaria también se plasmará en la fase. "Es un grupo humano de personas increíbles, sobre todo trabajadoras y mi llegada aquí ha sido genial, mejor de lo esperado a un grupo que ya estaba medio formado", apunta la base. Ahora, a cuatro jornadas para la fase, Fernández sabe que su equipo llega "en nuestro mejor momento. Van a ser partidos muy exigentes, sobre todo tenemos que mantener el bloque unido, no mirar las individualidades, sino trabajar en equipo. Tenemos la suerte de jugar jueves y sábado, con un día de descanso, que va a ser muy importante porque no estamos acostumbradas a jugar partidos tan seguidos", apunta la canaria. Con el trabajo ya hecho, como señala la propia Fernández, "ahora hay que llegar, sacarlo para fuera y seguro que nos va a ir bien".





Natalia Rodríguez: "Tenemos que traer hasta Ferrol lo que esta afición se merece tener"







"Yo diría que llegamos en nuestro mejor momento de la temporada", dice una Natalia Rodríguez que recuerda el trabajo hecho por la plantilla de la que forma parte para llegar a este momento y sacarse la espinita de no subir la campaña pasada por la pandemia cuando estaba en su mejor momento. "Nos quedó la duda de qué hubiera pasado", dice.













Será la primera fase de ascenso a la máxima categoría que juegue y Natalia Rodríguez apunta que "muchas jugadoras ya han disputado alguna y transmiten la tranquilidad que hay que tener". La grancanaria, de hecho, cree que la experiencia de haber disputado con anterioridad citas de alto nivel le hará "saber competir. Hay que apoyar al equipo todo lo que se pueda, estar unidas y metidas en lo que hay que estar".

Con vistas a una promoción para la que considera que "lo físico y lo mental van de la mano", la jugadora cree que las buenas sensaciones recabadas en las dos victorias ante rivales que también estarán en la fase de ascenso se van a notar sobre la pista. "Todos pensábamos que a lo mejor durante la liga regular no habíamos competido, pero en estos últimos partidos nos hemos sentido muy bien", recuerda. Será, además, la manera de brindar a la afición un ascenso que supondría, a su juicio, "traer a Ferrol lo que se merecen".





Aijanen: "Quiero ganar, trabajamos mucho este año"





Para la finlandesa Aijanen la que comenzará el jueves será su primera fase de ascenso a la elite del baloncesto nacional. Una circunstancia que no preocupa a la nórdica, ya que confía en las posibilidades de su equipo y en la experiencia que acumulan otras de sus compañeras.









"Swart, Patri Cabrera, Patricia Benet, ya han estado en esta situación y eso nos ayuda", señala la jugadora del Baxi Ferrol, "el entrenador ha hecho un buen trabajo para prepararnos". Un trabajo tanto mental como físico, ya que, como recuerda Aijanen, "hay cosas diferentes en una fase. Solo hay un partido contra los equipos y no tenemos mucho tiempo entre partidos. Es muy importante estar concentradas, hacer las cosas bien y recuperar después de los partidos", indica.





Al igual que sus compañeras, la finlandesa, que afronta su segunda campaña en Ferrol, llega con ganas de revancha tras el pasado año, señalando que “ahora estoy feliz, porque esto es con lo que soñábamos. Quiero ganar, trabajamos mucho esta temporada y esto es el final”, sentencia la pívot escandinava a pocas horas del inicio de la fase.