Alvariño da el primer paso hacia Tokio 2021

Miguel Alvariño está un paso más cerca, de nuevo, de los Juegos Olímpicos de Tokio. El arquero pontés y el resto de candidatos a conformar la selección nacional de arco recurvo afrontaron el pasado fin de semana la última prueba de un clasificatorio tras el que se conocerán los nombres de los “elegidos” para tomar parte en las próximas Copas del Mundo.





Una espera que, sin embargo, y según los criterios establecidos por la Federación Española, no tendrá que vivir el internacional del Sílex. Alvariño mantuvo en este tercer test de la última fase de clasificación el gran nivel mostrado tanto en los dos anteriores como en todo el proceso de selección. El pontés terminó este último paso en lo más alto de la tabla –y con una renta mayor que en otras fases sobre sus perseguidores– y cumpliendo los promedios establecidos, por lo que, de momento, su nombre es el único que figura como integrante del equipo español –si bien todavía sin confirmación oficial por parte del ente–, ya que los otros tres se asignarán por la Comisión Técnica. Alvariño fue de menos a más en esta última cita dirimida de nuevo en Madrid, ya que, como él mismo indica “el viernes las cosas no salían como me hubiese gustado, las flechas no entraban y me estaban recortando la ventaja que tenía”. Un pormenor que no hundió al pontés que el sábado volvió a reencontrarse con el acierto y el domingo ya “arrasé”.





Ganarlo todo

“Me encuentro a tope en todos los sentidos, físico y mental”, manifestaba el internacional pontés, “mejor que el año pasado y un pasito por delante de todos, lo que me ayuda a cumplir los objetivos”. Unas metas que, tanto en los clasificatorios como en las citas que están por llegar –Copas del Mundo, Europeo, Preolímpico y, quizás, Juegos– no es otro que “ganarlo todo”, afirma con rotundidad.





Unos objetivos a los que el de As Pontes ha mirado hasta la fecha sin ningún tipo de presión ya que “no tengo que demostrar nada a nadie. Lo que haga será por mí y estará bien hecho”, sentencia. Alvariño sabe que a partir de ahora “tocará sufrir, pero tengo la recompensa de los resultados” y se encuentra a la espera de la comunicación oficial por parte de la Federación, puesto que, cabe recordar, que la primera de las Copas del Mundo en el calendario de la selección es en Guatemala en dos semanas “y tengo que hacer una planificación”.