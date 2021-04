Fene inicia una campaña de tala de pinos y eucaliptos en Sillobre y Barallobre

El Concello de Fene inició esta semana una campaña de limpieza de especies pirófitas de cara a cumplir con la normativa autonómica de prevención de incendios, la cual, anunció, complementará con un proyecto educativo de repoblación con árboles autóctonos. Por medio de un comunicado, el ejecutivo local apuntó que las limpiezas se centrarán en las parroquias de Barallobre y Limodre, donde se retirarán piñeiros y eucaliptos en una superficie total de 20.000 metros cuadrados de terreno público.





La campaña está dividida en dos actuaciones principales: por una parte, se eliminarán las especies antes mencionadas en el área que rodea la carretera que comunica el cementerio municipal con el polígono industrial Vilar do Colo. Por otra, se actuará en los alrededores del río Sandeu; más concretamente en tres parcelas de titularidad pública de 908 metros cuadrados. En ambos casos, detalló el Concello, además de la retirada de la madera también se procederá a la trituración de la biomasa “co obxectivo de non deixar nos terreos material combustible e contribuir ao mesmo tempo á fertilización do chan”.





Normativa y aprovechamiento

Dos de los puntos que destacó en Concello respecto a esta campaña fueron la normativa autonómica y el aprovechamiento de la madera de cara a ahorrar el coste de la misma a las arcas municipales. En lo referente al primer punto, el concejal de Urbanismo, Manuel Polo, expuso la obligación de que “se teñan limpas de maleza e especies pirófitas as inmediacións de vivendas, vías públicas e equipamentos”.





En cuanto al uso de la madera, el Concello apuntó que se ha llegado a un acuerdo con “varias empresas forestais” para “a limpeza dos terreos a cambio da madeira”.





Iniciativa educativa

Por último, desde el Concello se detalló que se está desarrollando una iniciativa educativa y ambiental para repoblar de forma ordenada con castaños y carballos las zonas limpiadas.





El proyecto, aún en desarrollo, contará con la participación de los centros de enseñanza.