Los cinco destinos que no te puedes perder esta Semana Santa en autocaravana

Los que todavía no tengan plan para Semana Santa todavía están a tiempo de apuntarse a una de las propuestas turísticas de la temporada: viajar en autocaravana. Y es que la pandemia ha provocado que cada vez sean más los adeptos a esta modalidad que encandila a familias, parejas jóvenes e, incluso, jubilados. Así lo cuenta Antonio Jul, presidente del Caravaning Club Yakart que cuenta con una flota de más de 50 vehículos y que no deja de matricular cada año nuevos utilitatarios ya que, según explica un 20% de la población ya viaja en autocaravana. “Si la gente probase no habría fábrica en el mundo capaz de atender la demanda”, explica este apasionado del mundo del motor.





Entre las ventajas de esta modalidad turística se encuentra que una vez alquilada ya no tienes que pagar pornada más. Galicia es la comunidad española con más áreas, con 160 mientras que el conjunto nacional cuenta con unas 1.100. “Te puedes mover por donde quieras, en circunstancias normales si te hace mal tiempo en Vigo bajas hasta Lisboa a buscar sol, además de que hoy en día las autocaravanas son súper confortables vienen muy equipadas y cuentan todas con aire acondicionado”, añade Jul. Con la Covid-19 su uso ha proliferado más, de hecho, el empresario cuenta que en los últimos 10 años el alquiler de autocaravanas subió un 30% pero con la irrupción de la pandemia los usuarios se han lanzado al alquiler de estos vehículos para disfrutar de un turismo, que en palabras de Antonio Jul, es “más seguro”. La demanda es tal alta que en este último año ha incorporado diez autocaravanas más a su flota de Jakart. En cuanto al precio, desde 80 euros al día una pareja puede alquilar uno de estos vehículos lo que lo convierte, además, en un transporte asequible.





GASTROIDEAL ha pedido a este experto del sector del Caravaning que recomiende cinco áreas de las que disfrutar del tiempo de vacaciones durante esta Semana Santa.













Muralla de Lugo

A escasos 200 metros de la catedral de Lugo y en las inmediaciones de la muralla se encuentra una de las áreas urbanas más bonitas de Galicia. El visitante pernoctará en el centro de la ciudad y podrá disfrutar de la gastronomía de la capital lucense con su vehículo apeado en el propio centro. Es gratuita y está equipada para vaciar y rellenar el agua.

Illa de Arousa

Pernoctar en un perfecto entorno natural es posible en la Illa de Arousa donde se encuentra una de las áreas mas paradisíacas de Galicia. Un emplazamiento perfecto para dormir y hacer vida con vistas al mar. También equipado para vaciar y rellenar el agua.





Torre de Hércules

Se trata de un área solo para estacionar y pernoctar, pero a ver quién consigue conciliar el sueño con el imponen faro legendario a golpe de vista. Un emplazamiento que respira mar, perfecto para conocer la ciudad.





Puerto de Foz

Para los amantes de la Mariña lucense se encuentra una de las áreas urbanas más emblemáticas, la situada en el puerto de Foz que permite a los usuarios estar en el centro de la villa y disfrutar de la gastronomía.





Playa de Valdoviño

Para los amantes de la playa se encuentra el área de Valdoviño, una zona tranquila a poco más de un kilómetro de la playa que goza de unas bonitas vistas panorámicas. Está equipada con todo tipo de servicios.