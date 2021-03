La Xunta abre el plazo para el programa Renove de electrodomésticos

La Xunta abrirá este martes el plazo de solicitud del programa 'Renove Electrodomésticos' para las entidades colaboradoras tras la publicación de la convocatoria este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).





Según los cálculos de la Xunta, este programa de apoyos permitirá durante 2021 a 20.000 familias ahorrar 560.000 euros al año en su factura energética.





Está dirigido a personas que residan en viviendas localizadas en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología y con la siguiente calificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total.

Las ayudas, a las que se destinan un total de 3 millones --un 70% más que en la convocatoria anterior--, serán de concurrencia no competitiva y las solicitudes se tramitarán a través de entidades colaboradoras.

Podrán alcanzar el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general, el 50% para los vulnerables y el 75% para los vulnerables severos. Por tanto, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros.





Cada beneficiario solo podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos. Con esta nueva convocatoria, la Xunta prevé movilizar 10,5 millones, una reducción del consumo energético de 4.050 MWh/año, una disminución de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 60.000 árboles y la creación de, aproximadamente, 150 puestos de trabajo.





La Xunta espera la adhesión de entorno a 500 comercios a esta iniciativa --tienen hasta el 30 de junio-- y aprovechará para informar a los consumidores --cuyo plazo se abrirá durante la segunda quincena de abril-- sobre el nuevo etiquetaje derivado del reescalado de la calificación energética.