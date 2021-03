Ares y Gobierno central invierten más de 760.000 euros en actuaciones de eficiencia energética

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, mantuvo ayer un encuentro con el alcalde de Ares, Julio Iglesias, para analizar diversos proyectos medioambientales y energéticos en los que el Concello y el Gobierno central invierten un total de 760.056,34 euros con financiación del IDAE. Se trata en su mayoría de iniciativas vinculadas a la renovación del alumbrado público que supondrán un ahorro del 70% en el consumo.





Hasta el momento se han ejecutado tres proyectos con una inversión de 343.720,80 euros, de los que la administración municipal asumió 68.744,16 euros de fondos propios. El primero consistió en la renovación de las instalaciones de iluminación y señalización exterior en la carretera de Chanteiro (desde la avenida de Mugardos hasta Cervás), con el que se renovaron 133 puntos de luz. El segundo abarcó la renovación de las instalaciones en la senda que va hasta Mugardos (desde la avenida de Mugardos a Barallados) e incluyó la remodelación de toda la avenida Federico García Expósito y la senda de Pedrós hasta el complejo deportivo. Este proyecto supuso la renovación de 104 puntos de luz. El tercero de los programas abarcó toda la urbanización Marina do Pombal en Caamouco, en la que se renovaron otros 39 puntos de luz.





En una segunda fase, –con una inversión total prevista de 400.056,34 euros también cofinanciados con el IDAE–, se acometerán otras dos actuaciones. Por una parte, la renovación de las instalaciones de iluminación en la avenida de Mugardos, calle Carmen, calle Franxa, Porta do Sol, calle Real y calle San Antonio; y por otra, la instalación de paneles solares fotovoltaicos sin sistema de acumulación eléctrica en siete puntos (Casa da Xuventude, campo de fútbol de Prados Vellos, las Alianzas do Lago, el edificio de Servicios Sociales, los depósitos del agua ubicados en Os Castros y en la Urbanización Marina do Pombal y la nave almacén de los servicios municipales).





El Concello culmina la rehabilitación de las fachadas y cubierta de la Casa Rectoral

El Concello de Ares culminó estos días las obras de rehabilitación de la envolvente de la antigua Casa Rectoral. En concreto, los trabajos, que contaron con un presupuesto de 113.933,73 euros sufragados con cargo al POS 2019, consistieron en la renovación de las fachadas a base de enfoscado y la dotación de cubierta con cerchas de madera y teja, y se completarán en la siguiente fase con la reforma interior y la sustitución de la carpintería.





La Casa Rectoral forma parte de las edificaciones históricas y singulares de Ares, por encontrarse dentro de los tres inmuebles que cuentan con patín, junto con el edificio que alberga las instalaciones del Juzgado y en el que se ubica la Casa da Xuventude, que son de titularidad municipal y ya fueron rehabilitados para los usos actuales.





Tras formalizar la cesión de la casa rectoral con el Arzobispado, el Concello está llevando a cabo las obras necesarias para su rehabilitación integral y destinarla a usos comunitarios. El inmueble data del siglo XVII y fue edificado por un párroco local quien lo construyó para la Iglesia. Desde entonces fue residencia de los diferentes párrocos hasta que su deterioro no permitió que continuara siendo habitable.