Buen inicio de campaña estatal para los locales

Náutico Firrete de Pontedeume, Grupo Xuvenil de As Pontes y KDM Cabanas iniciaron el pasado fin de semana la campaña nacional, y lo hicieron con su participación en el Campeonato de España de invierno en Sevilla.





Una cita para las categorías junior, sub 23 y sénior y en la que, si bien los palistas locales no se subieron al podio, sí que contaron con destacados resultados. Así, la eumesa Andrea Piñeiro se hizo con la sexta posición en la regata de C-1 sénior sobre una distancia de 5.000 metros. Su compañero de club Mario Rey, en esta misma modalidad, si bien en sub 23, rozó el “top 10” en las aguas del Guadalquivir, siendo duodécimo en la jornada del domingo. También se quedó cerca de los diez primeros la pontesa Celia Durán, del Grupo Xuvenil, que firmó el decimoquinto lugar en la regata juvenil de K-1, mientras que su compañero Antonio Polo terminó trigésimo segundo sénior. También consiguieron acceder a las finales los eumeses Sabela Daviña, Yago González, Manolo Villar y Sandra Villar; así como los integrantes del KDM Cabanas Daniel Tellado, Jorge Rodríguez y Andrea García, siendo esta la mejor clasificada en la trigésimo tercera plaza en K-1 juvenil. El Campeonato de España de Jóvenes Promesas será la próxima cita nacional para los locales.