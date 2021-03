Ideas para aprovechar al máximo el espacio de tu casa

Tener problemas de espacio en casa es algo que nos es familiar. Con los precios de alquiler en alza y los pisos cada vez más pequeños, toca adaptarse y usar la imaginación para sacarle el máximo partido a cada rincón de la casa.



Muchas veces es necesario hacer ciertas modificaciones en el hogar para optimizar hasta el último centímetro cuadrado, y hay empresas como Hogami que ofrecen servicios profesionales para ayudar con esta tarea. Pero en otras ocasiones, basta con hacer algunas compras estratégicas y echar mano de la creatividad.



Aunque cada caso y hogar son distintos, te contamos 8 ideas que siempre funcionan bien y que te servirán para aprovechar mejor el espacio que tienes en casa.



Selecciona bien los muebles



Evita llenar la casa de muebles decorativos y apuesta por lo funcional. Hoy en día hay un sinfín de opciones polivalentes para conseguir espacios prácticos y adaptados a toda la familia. Gana metros cuadrados con muebles de almacenaje y no dudes en contar con la ayuda de un montamuebles profesional para conseguir un acabado perfecto sin necesidad de gastarte una fortuna.



Reorganiza las habitaciones y libera espacio



El primer paso para optimizar tus ambientes es organizarlos de forma apropiada. Revisa cómo están dispuestos tus muebles y demás pertenencias, y asegúrate de distribuirlos bien. Las camas, por ejemplo, estarán mejor pegadas a la pared que en el centro de la habitación, y las cestas o puffs servirán para aprovechar rincones en los que no caben otras piezas.



Si no cuentas con un trastero en casa, una buena alternativa es contratar un servicio de guardamuebles para retirar los muebles que no sean de uso frecuente, lo que permite ganar un poco más de espacio.

Saca partido de las escaleras



Si tu piso o casa tiene dos niveles, o hay escalones abiertos en cualquiera de sus habitaciones, prueba a instalar cajones a medida debajo de ellos. Además de ser un lugar extra para almacenamiento, puedes combinarlos con el resto de la estancia para que acompañen con el mismo estilo o que se camuflen para ofrecer un espacio ordenado y despejado.



Usa el espacio vertical



En las casas y pisos pequeños el espacio vertical es oro. Por eso lo mejor es utilizar estanterías altas en todas tus habitaciones, en lugar de los típicos muebles horizontales. Si tienes suficiente elevación prueba a instalar un altillo para colocar una cama, una pequeña oficina o un contenedor supletorio.



Coloca repisas extra



Las paredes vacías son un gran aliado, ya que puedes colocar repisas a juego con la habitación para poner libros, toallas o plantas, por mencionar algunas ideas. El baño y las habitaciones son las zonas en las que mejor se aprovechan, pero serán útiles en cualquier rincón de la casa, además de funcionar como un elemento decorativo si eliges bien formas y colores.



Usa puertas plegables o correderas



Las puertas abatibles requieren un poco de espacio extra cada vez que se abren o cierran. En cambio, si utilizas las correderas o plegables, te ahorrarás unos cuantos centímetros que ayudarán a que tu estancia se vea más despejada.



Compra muebles inteligentes



Cada vez hay más opciones de mobiliario multifuncional que te servirá para optimizar cada metro cuadrado de tu casa. Cuadros que se transforman en mesas, sillones que se convierten en camas o sofás con compartimentos internos o mesas que suben y bajan para dejar espacio libre son ejemplos de ello. Además, suelen ser bastante asequibles y fáciles de instalar.



Cuida la iluminación



Pocas cosas contribuyen tanto a la sensación de amplitud como la luz. Procura aprovechar la natural usando persianas, cortinas en colores claros y cristales. Cuando no sea posible, hazte con lámparas y bombillas de luz blanca para las áreas cerradas. Aunque la iluminación adecuada no se traduce en más espacio, sí que le dará a tu ambiente un aspecto despejado y más fluido.



Una casa pequeña no tiene que ser un quebradero de cabeza para organizar tus cosas. Con algo de ingenio y evaluando de cerca tus opciones, es posible transformar un área pequeña en un lugar cómodo y bien organizado.