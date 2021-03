El Racing empieza a ponerse al día

Empieza el Racing a ponerse al día después de que un brote de Covid-19 en su plantilla obligase a aplazar sus dos últimos partidos y a someter al grupo a cuarentena. El encuentro que lo enfrenta al Coruxo esta mañana –12.30 horas, O Vao– es el primero de los que tenía pendientes y marcará lo que tiene que hacer en las dos siguientes para acabar la primera fase entre los tres de cabeza y seguir en la lucha por el ascenso a Segunda, objetivo marcado para la presente temporada.





Depende de sí mismo el Racing para terminar la primera fase en los puestos deseados, pero el partido de hoy parece el más importante de todos los que le quedan por disputar. Así que, desde la sexta posición de la tabla clasificatoria, todo lo que sea puntuar le mantendrá con una cierta ventaja sobre sus rivales que tendrá que hacer efectiva en los dos siguientes encuentros. Y, a pesar de las dificultades, eso es a lo que aspira el cuadro verde.





Factores

Muchos factores anuncian, sin embargo, la dificultad que conlleva el partido. Unos son propios, como saber cuál es la respuesta física del equipo ferrolano después de más de diez días entrenando en casa o cómo afectará el hecho de no poder disponer todavía de toda la plantilla. Otros tienen que ver con el rival que tendrá enfrente, un Coruxo consciente de que solo un milagro haría que no acabase la liga regular entre los cuatro últimos, pero que quiere sumar el mayor número de puntos para seguir en la que se va a llamar Segunda RFEF y no descender más.





Sea como fuera, lo que está claro es que el Racing va a intentar exprimir al máximo los recursos que tiene. En el partido de hoy, que en realidad es una prueba de adaptación, la escuadra de la ciudad naval espera que su fortaleza mental lo hago acreedor de la victoria. Eso significaría sumar unos puntos que, por la manera en la que llegarían, reforzarían al cuadro verde de cara a conseguir los objetivos marcados.