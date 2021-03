Los comuneros del Chá de Brión se muestran en contra de un parque eólico en sus montes

La apuesta por la energía eólica choca en ocasiones con otros aspectos medioambientales como la elección de la ubicación de los parques o de las palas aerogeneradoras. Las nuevas previsiones en este campo –en Ferrol, As Pontes o Moeche, según el registro eólico de Galicia– ha hecho que entidades como la Asociación de Comuneros del Chá de Brión se hayan ya posicionado en contra de que se ocupen con estas estructuras los montes que llevan reclamando durante años como propios y que ahora explotan a raíz de la aprobación de la ordenanza aprobada en mayo de 2019 , que la reconoce como gestora y usufructuaria de los aprovechamientos del Monte do Chá.





Los propietarios, vecinos de Brión y Doniños, acordaron en la asamblea celebrada a principios de este mes expresar su rechazo al parque eólico programado para la zona, indicando que “rexeitamos a pretensión da empresa foránea Lan SL. de instalar un parque eólico no monte do Chá e montes privados colindantes”.

Entre las razones que argumentan se encuentra la oposición, no a las energías renovables, sino a los macroparques eólicos de alto impacto ambiental que se proyectan “de costas á veciñanza” y en lugares que consideran que deberían conservarse por sus valores naturales, patrimoniales y paisajísticos, “só para beneficio de empresas foráneas”, apuntan.





De este modo, los comuneros recuerdan que el Monte de Chá cuenta con un destacado patrimonio arqueológico, en el que se incluye una necrópolis neolítica formada por 39 mámoas catalogadas por Patrimonio y que la propia asociación ya ha comenzado a acondicionar para preservarlas y divulgar este patrimonio.





Recuerdan, asimismo que se está trabajando en plantaciones de frondosas y otros proyectos productivos que chocarían con la construcción del parque eólico, que contemplaría seis aerogeneradores, una subestación y una torre meteorológica.





Los comuneros explican que “as melloras no monte non só repercuten na veciñanza das parroquias de Brión e Doniños, xa que o monte do Chá é frecuentado por moita veciñanza de Ferrol e comarca que desfruta este lugar tranquilo para roteiros de sendeirismo, bicicleta, cabalo, etc”, por lo que creen que un nuevo parque no solo implicará desmontes y otras actuaciones en el Chá sino también pistas de acceso, movimiento de tierras, líneas eléctricas, etc. que dañarían el entorno.





Por eso se muestran contrariados por el apoyo del alcalde, Ángel Mato, que valoró en su día el interés de la empresa por montar un parque en esta zona, pese a que los “lexítimos xestores e usufructuarios do monte” no fueron informados en ningún momento de esta iniciativa.





Lo comuneros consideran que se antepone el lucro de una empresa al disfrute de unos montes con valor patrimonial por parte de toda la ciudadanía. Además del parque de Brión se contemplan también instalaciones en la zona de Ponzos.